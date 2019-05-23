全國最小換肝人 出生25天動手術／北榮雙創舉！赴越南為11個月大女嬰移植肝 也創下該國年齡最小紀錄

2019-05-23

〔記者林惠琴／台北報導〕台北榮總昨發布，為出生二十五天新生兒張小弟，在四月十五日完成肝移植，創下台灣年齡最小肝移植紀錄；另為越南十一個月大陳小妹進行肝移植，也是當地最小紀錄，展現台灣醫衛實力。

疑罹患新生兒血鐵沉積症

北榮兒童外科主任劉君恕表示，張小弟今年三月二十一日出生，出生才十五天、就疑似罹患「新生兒血鐵沉積症」，已呈現猛爆型肝衰竭，亟需肝移植，經成大醫院轉介北上就醫。

劉君恕說明，新生兒血鐵沉積症是母親懷孕時，在子宮內產生針對胎兒肝細胞的抗體，破壞胎兒肝細胞，並產生肝臟及其他組織中鐵質沉積，可能造成死胎，或是胎兒出生後有低血糖、凝血功能障礙、黃疸、水腫、寡尿等肝衰竭，甚至多重器官衰竭症狀，不及時換肝恐死亡。

醫療團隊給予免疫球蛋白治療、多次血漿置換，以及連續性血液透析治療，控制穩定病況，但術前仍突然肺出血，增加手術難度。

劉君恕強調，手術困難處在於成人捐贈者與新生兒受贈者血管大小不吻合，且寶寶腹部容積很小，要將捐肝減積放進去縫合也是一門挑戰。

坐月子媽媽捐出部分左肝

以張小弟來說，一開始父親要捐，但人高馬大、肝臟較大，失敗率可能高達八成。醫師建議由嬌小的母親捐肝，提高成功率，最後母親捐贈左葉部分肝臟；在孩子出生二十五天、體重三．八公斤時，歷時九小時完成手術，終於昨日可健康出院。

張小弟的母親說，有機會可救寶寶，誰捐都一樣。張小弟父親則心疼尚在坐月子的太太，身體未復元就要再挨一刀，手術前一天傳訊息對她說：「老婆，謝謝妳！」他也提到，未來要兒子一定得好好孝順媽媽。

全球最小肝移植才5天大

目前全球肝移植年齡最小紀錄為英國出生五天的新生兒、亞洲則是日本為出生十幾天寶寶動手術。劉君恕指出，上次全台年齡最小肝移植是北榮創下出生五十二天，此次更是僅出生二十五天、再刷新紀錄。

另外，北榮今年四月至越南河內國家兒童醫院，為一名十一個月大、罹患罕見「第二型進行性家族性肝內膽汁滯留症」肝衰竭的陳小妹完成肝臟移植手術，獲當地媒體爭相報導。

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