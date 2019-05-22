腸病毒就醫週增2成 出生5天男嬰染重症／今年累計11例重症 近7年同期新高

2019-05-22

〔記者林惠琴／台北報導〕腸病毒重症創新高！衛福部疾管署昨公布上週腸病毒門急診八五四九人次，較前一週增加近兩成，並新增三例重症，且再次出現出生五天就發病個案；今年累計已有十一例重症，為近七年同期最高。

新增三名腸病毒重症中，新生男嬰出生五天後出現發燒、活動力不佳情形，確診感染伊科病毒11型，持續於醫院治療，也是今年第二例出生五天就發病個案。另北部一歲男童有發燒、嘔吐、肌躍型抽搐及下肢無力等症狀，確診感染腸病毒71型，已出院，但仍下肢無力持續追蹤；南部六歲女童有發燒、出疹、嘴破、嘔吐、說話模糊不清及步態不穩等症狀，確診感染克沙奇A9型，已出院。

疾管署防疫醫師林詠青表示，三名患者同住家人或同學均無腸病毒病例，研判可能在公共場所接觸感染，或是遭無症狀者感染。

林詠青指出，成人感染腸病毒通常無明顯症狀，建議民眾外出返家後，必須先更衣，摟抱、餵食寶寶前，應以肥皂正確洗手，以降低腸病毒傳播機會。

疾管署副署長莊人祥說明，今年已累計十一例腸病毒重症，略高於去年同期的十例，也高於二○一三至二○一七年同期的一至六例不等，其中，未滿一歲兩例、一歲三例、兩歲與三歲各兩例、五歲以上兩例。

不過，莊人祥提到，雖然重症病例略高，但門急診就診單週八千多人次，與去年同期差不多，相較二○一五、二○一六年同期一萬五千、一萬九千例，更明顯減少，且往年流行高峰是五月，今年尚未進入流行期，估計六月上、中旬流行期報到，不久後就放暑假，疫情也將下降。

疾管署疫情中心副主任郭宏偉指出，近期社區腸病毒型別仍以克沙奇A型為多，但腸病毒71型病毒活動增加。

新增2例麻疹 一例遊泰國感染

疾管署昨也公布新增兩例麻疹，均為北部二十多歲男性，其中一例是台北市內湖科技公司麻疹群聚感染個案的同住接觸者，另一例是四月下旬曾至泰國旅遊，返國後發病，判定感染地是泰國。今年累計九十四例麻疹，包含六十三例國內感染、三十一例境外移入。

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