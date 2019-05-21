蕉農免看天吃飯 登記收入險開辦／香蕉產量乘以價格 沒達到成本就可獲得理賠

2019-05-21

〔記者簡惠茹／台北報導〕農委會主委陳吉仲昨天宣布，推動農業保險法同時，最快七月將開辦「香蕉登記收入保險」，讓農民不用看天吃飯，價跌、天災都能理賠。

近日豪雨成災，農作物也傳出重大損失，但根據農委會統計，天然災害補助現金救助大概只能補足農民損失二十％左右金額，遠遠無法彌補農民成本。

農業保險母法送審 通過後可減少損失

陳吉仲指出，行政院已審完農業保險母法，即將送入立法院審議，希望今年就能通過，將明訂讓農會或農民團體擔任保險人，協助保障農民收入、減少損失。

目前台灣香蕉收穫面積約一．五萬公頃、產量逾三十六萬公噸，年產值約七十三億元，蕉農估約一萬多人。過去十年，香蕉生產面積上揚四十三％、收穫量遽增七成，但天災頻傳，使得災損、價格浮動問題不斷重演。

陳吉仲表示，有些農業保單是一般商業保險公司做不到或不想做的；政策性保險不從市場利益角度出發，而是從政策面、保障農民收入為出發點，例如將首先推動香蕉登記收入保險，就不會是保險公司想做的保險，但香蕉經常面臨天災或價格波動，造成農民收入衝擊。

陳吉仲解釋，香蕉種植一公頃成本約三十萬元，蕉農辦理登記後，只要繳一點保費，無論遇到天災或價跌，蕉農能確保收回三十萬，不是以往只領到七萬五千元天然災害救助而已。如果當年風調雨順價格不錯賣了五十萬，那農民繳的保費就會放到基金。

又例如，當年遇到香蕉價格低，蕉農只賣了二十五萬元，那就可因為投保再拿到五萬元，打平成本，不會再總是看天吃飯。

農委會企劃處進一步說明，目前保險公司開辦的農產保險多是以保「產量」為主，依據損失面積來計算理賠金。登記收入保險則是保障農民「收入」，以產量乘以價格，如果所得沒有達到成本，就可獲得理賠。

香蕉登記收入保險預計七、八月上路實施，推出保單供農民投保，保費還要經過精算，新種的香蕉和吸芽的香蕉保單是否分開，則正在討論。

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