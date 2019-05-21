農委會3年推4大福利、24利農措施

2019-05-21

〔記者簡惠茹／台北報導〕昨天是蔡英文總統執政滿三週年，也是五二○農民運動三十一週年，農委會主委陳吉仲昨天列出三年來照顧農民的二十四項重要措施。陳吉仲強調全力建立農民四大福利措施、做好防疫和基礎建設減少農民損失、推動農業產業政策提高農民收入。

陳吉仲：政治訂單對農民絕對是傷害

大學曾參加農民運動的陳吉仲分析農民處境指出，相較三十一年前農民運動之際，農民現在面臨貿易自由化壓力，還要面對各種政治力量，可是如果太政治化操作，例如政治訂單，對農民絕對是傷害，去年底更有例子，若農民受到選舉口號影響而大量生產，打亂產銷秩序，最後受害的還是農民。

農民四大福利措施方面，陳吉仲指出，首先農委會推動人地脫鉤，讓「實際從農者可以加入農保」；去年底更開辦「農民職業災害保險」，讓從事農業生產受傷的農民可獲相關給付，已有逾十五萬人投保。

為避免農民看天吃飯，今年還要完成農業保險專法立法，目前已開辦農業保險，推出十四種農產品保險，至去年底投保面積超過兩萬公頃，金額破二十六億元。

農民退休保障制度 預計明年完成

至於蔡英文總統日前宣示的「農民退休保障」制度，陳吉仲表示，預計明年完成，每個行業多有退休制度，獨缺農業部門，農民退休制度建立可更有助青農加入。

今年農產品外銷目標60億美元

增加農民收入方面，陳吉仲表示，農產品外銷表現亮眼，去年出口值五十四．七億美元創新高，今年將朝六十億美元目標邁進；推動對地綠色環境給付，讓超過三十萬農民每公頃可享有一萬元至六萬元不等給付；學校午餐採用四章一Ｑ在地食材，透過需求帶動供給。

防疫部分，陳吉仲表示，非洲豬瘟防疫百分之百落實，阻絕病毒於境外，另外口蹄疫拔針一定要在今年六月成功，終結二十三年口蹄疫疫情，還要全力防治所有的外來種，包括荔枝樁橡、秋行軍蟲等。

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