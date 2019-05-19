戒菸多喝水 健康不發胖

2019-05-19

文／王曉慧

隨著國家推動菸害防制政策，民眾健康意識提升，有越來越多人有了戒菸的念頭，但又怕發生「發胖」情形，影響戒菸意願。

在戒菸門診衛教時，曾遇到個案表示，自從戒菸後，聞到東西都覺得特別香，尤其是炸物類，以前都不覺得好吃，現在只要一吃飽飯立刻就會去買來吃，不知不覺體重一直增加，煩惱該如何解決，很怕肥胖會造成身體負擔，考慮要放棄戒菸計畫。

基礎代謝速率回復 體重暫時上升

其實一般來說，戒菸後體重上升大部分是暫時性的，平均增加2-3公斤，這是因為身體基礎代謝速率回復正常，且戒菸後，味覺、嗅覺都會明顯改善，胃口也會變好，加上有些人在戒菸時，感到雙手空空的、嘴巴無聊，不自覺就攝取過多熱量，導致體重明顯上升，若能配合規律飲食及運動，並不會有持續增胖的現象，因此不需要太擔心。

◎肥胖會造成健康的風險，通常是不良的飲食習慣及缺乏運動造成，故須遵守戒菸時期，體重控制的原則：

●定時定量、規律飲食，細嚼慢嚥可以增加飽食感，避免過量進食。

●選擇低熱量飲食，減少油炸、甜食、辛辣等較重口味的食物，蔬菜、水果高纖維飲食可促進腸道蠕動，幫助排便順暢。

●多喝水能讓身體代謝率增加，建議每天可喝2000CC以上的水，排除體內尼古丁等有害物質；應避免攝取咖啡因飲料。

●可以多吃全穀類及含維他命B群的食物，以減輕戒菸時的焦慮，幫助睡眠。

多吃全穀類及含維他命B群食物

●飯後可馬上刷牙或漱口，避免繼續進食。

●保持運動習慣，可消耗過多的熱量，避免體重過度增加。

●嘴巴無聊、想抽菸時，可用替代物取代，包括食用無糖口香糖、喉糖、蒟蒻干等。

透過專業人員來協助戒菸，個案能更清楚吸菸對身體的危害及戒菸戒斷症狀的因應方法，同時也能透過健康飲食、運動方式來控制體重而順利戒菸，戒菸不發胖，邁向健康新生活的目標。

（作者為聖保祿醫院社區健康科護理師）

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