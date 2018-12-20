戒菸單靠自己易失敗 善用社區藥局提升成功率

2018-12-20 18:35

〔記者林惠琴／台北報導〕社區藥局也可以幫忙戒菸！中華民國藥師公會全聯會提醒，若有戒菸需求的民眾，社區藥局有提供客製化諮詢，以及支持服務，一起面對戒菸帶來的不適感，走向無菸生活，有需要可多加利用。

藥師公會全聯會表示，根據研究指出，高達70%的人曾經嘗試戒菸，卻因為沒有正確地使用戒菸藥物，產生噁心、嘔吐等不舒服的症狀，進而排斥戒菸。此外，單靠自我意志力戒菸的成功率約5%，但有專業協助人員與使用藥物的情況下，戒菸成功率會提升5至10倍。

藥師公會全聯會指出，目前至社區藥局戒菸的民眾，大多為臨櫃時，經藥師鼓勵後而產生戒菸動機，與醫院及診所的個案有所差異。

根據藥師公會全聯會的資料，目前與國健署合約、提供戒菸服務的社區藥局已達1051家，遍布全台各地、持續增加中，且中南部、東部與離島等一些醫療資源相對不足的區域，多數比例也有1、2成，對於偏鄉的民眾而言，可是一大福音。

藥師公會全聯會強調，社區藥局所提供的戒菸服務，不只具有便利性、可近性及專業性，並且可以協助降低戒菸期間造成的不舒服、減少尼古丁成癮性，進而提高戒菸成功率。

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