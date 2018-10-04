抽電子煙不會上癮？食藥署檢測：會！

許多人以為抽電子煙沒有上癮疑慮，所以想用電子煙取代傳統菸、幫助自己戒菸，然而根據食藥署檢測及其他的研究報告指出，電子煙並不能幫助戒菸。（法新社）

2018-10-04 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕許多人以為抽電子煙沒有上癮疑慮，所以想用電子煙取代傳統香菸、幫助自己戒菸，然而根據食藥署檢測及其他的研究報告指出，「電子煙並不能幫助戒菸」！

根據衛福部國健署官網，許多民眾有「吸電子煙不會上癮」的迷思，所以想借助電子煙輔助戒菸。然而根據食藥署107年的檢測，發現1143件產品中，有近8成的電子煙含尼古丁，易讓人使用成癮，再轉用傳統菸品。即便是不含尼古丁的電子煙，煙油中也可能含有環境賀爾蒙、致癌物等有害物質，對健康造成影響。

根據美國國家科學、工程與醫學學院（National Academies of Science, Engineering and Medicine）今年1月的研究報告，內文提及目前並無足夠的證據得以證明民眾在未有專業戒菸療程輔助下，讓電子煙成為戒菸輔具；世界衛生組織（WHO）也警告：「沒有證據證明電子煙可以幫助戒菸。」

另外，電子煙業者在廣告中宣稱電子煙可以幫助戒菸，都只是行銷手法。衛福部國健署呼籲，若要戒菸還是要訴諸專業機構及管道，例如免費戒菸專線、各縣市政府衛生局所辦理之戒菸班等，才真正有效。

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