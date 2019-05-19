國中會考》數學結合生活 教師讚巧思

2019-05-19

〔記者吳柏軒、蔡亞樺、蔡淑媛、黃旭磊／綜合報導〕今年國中教育會考重視生活素養，數學科將數學運用在買伴手禮、剩餘餐盤推估點餐組合等，非選擇題更考驗學生計算防曬乳防曬係數（SPF）與防曬率的關聯，並進一步破除不實廣告文宣，教師稱讚出題頗具巧思。

台北市北投國中老師林柏嘉表示，今年數學科選擇題共廿六題，非選題二題，其中前九題都是國中數學基本概念，可降低考生答題焦慮，試題具鑑別度且難易適中。

算防曬係數 打破不實廣告

高雄市大仁國中老師廖惠儀說，非選第一題敘述防曬產品對抗紫外線的防護率算法，引導考生理解SPF防曬係數意義，用一元一次方程式就能解題，但秀出廠商文宣「SPF廿五增至五十，防曬率多一倍！」實際上透過公式，SPF廿五的防曬係數為九十六％，SPF五十防曬係數為九十八％，非題幹文宣說的「多一倍」，引導學子明白數學與生活相關。

其他試題也相當生活化，如用不等式來購買蛋糕伴手禮，關係式來分析自備容器購買咖啡不同價格問題等。

今年非選第二題的幾何題很難，林柏嘉說，該題探討公園圓柱長度與影子關係，但影子不直接落在地上、有一段在牆壁，考生須利用相似形與比例關係等概念解題，此題突破傳統題型架構，考出新意。

北市建成國中考生林臨說，有一題考全台大停電的科學記號，要求換算單位，覺得比模擬考簡單。高市福山國中考生劉俊鑫也說，幾何試題多一點，比學校模擬考題目簡單。

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