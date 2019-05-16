赴中共黨媒、黨報實習 恐踩紅線／教部點名光明網、人民畫報社等

2019-05-16

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學、政治大學日前在網頁公告，轉發中國科學技術協會舉辦「二○一九港澳台大學生暑期實習活動」，卻遭教育部發現，部分職缺開在中共黨媒旗下，學子若去實習恐參與涉及違法的為中國政治宣傳行為，因此上週協調大學下架相關文宣，並呼籲各大學應替學生把關，避免引發觸法之虞。

台大、政大等校官網日前貼出中國的「玉山實習計畫」公告，其內容是中國科學技術協會提供的二○一九年港澳台大學生實習活動，有卅個單位與實習名額，卻在媒體類上列「光明網」、「中國廣播電台」、「人民畫報社」等單位，教育部一查，驚覺上述單位都由中共中央宣傳部領導，等同「黨媒、黨報」，具有政治宣傳任務。

違反兩岸關係條例 教部盼大學多把關

教育部長潘文忠表示，光明網是光明日報的新聞網，「這是一個黨報，與兩岸關係條例牴觸」，因此發函提醒台大、政大，盼學校未來除了留意實習計畫名稱，也要注意辦理實習參訪的主體。

高教司長朱俊彰表示，兩岸人民關係條例第卅三條，禁止台灣人民或學校等部分行為，其中最重要的就是不能與中國的黨務、軍事、行政、法人、團體等其他機構，進行合作涉及政治性內容的行為，更不可以影響國家安全或利益，讓學生去中共黨媒實習，已觸犯相關法令紅線，學生可能違法，學校也須受罰。

政大表示，收到教育部來文後，該公告已從網站撤下，學校會確保在安全合法情況下，提供各方實習機會訊息的交流。台大表示，參與該計畫多年，接到教部關切電話後，已將網頁下架，影響學生實習部分，會妥適處理。

中國科協實習職缺觸法一覽表

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