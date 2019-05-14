中國秋行軍蟲蟲害 恐衝擊台灣農業

2019-05-14

〔記者簡惠茹／台北報導〕中國的非洲豬瘟疫情遲遲未解，近日又爆發秋行軍蟲危機！今年一月中國雲南省發現秋行軍蟲為害，三個月就擴及十一省市，禾本科植物如玉米、稻米都受衝擊。

農委會表示，秋行軍蟲繁殖力強，據研究，如果順著氣流秋行軍蟲可飛兩百五十公里，台灣面臨挑戰，距離中國僅十公里的金門，更恐首當其衝，金門種植廣達三千八百公頃的高粱及小麥，正是秋行軍蟲的主要寄主植物。

可隨氣流飛250公里 繁殖力強

秋行軍蟲是聯合國糧農組織對全球預警的重要害蟲，原生於中南美洲，繁殖力強，幼蟲吃農作物維生，包含玉米、大豆、水稻等上百項作物，是農作物重大威脅。

二○一六年傳入非洲造成重大危害，去年進入亞洲肆虐印度、斯里蘭卡，今年一月傳入中國，已有十一省市受害，蔓延極快。我國迄今沒發生紀錄，一旦入侵將造成農業重大損失。

農委會防檢局局長馮海東表示，美國研究指出，秋行軍蟲一晚就能飛上百公里，順著氣流走，甚至有飛行兩百五十公里紀錄，如在中國累積到一定數量，恐往外遷移，不只金門、馬祖，也可能飛到台灣本島。

台灣目前較危險的是玉米、高粱等作物，但秋行軍蟲也會吃其他作物甚至雜草，由於過去沒有此蟲出現紀錄，暫時無法確認台灣有無天敵，不過針對和秋行軍蟲同樣的夜蛾科，國內有相對應的農藥等防治方法。

秋行軍蟲壽命平均是兩週，每次會產卵一百多顆，雌蟲一生可產卵一千五百至兩千顆，一年可生出十多個世代，繁殖快且數量驚人。

防檢局指出，該蟲已列為我國檢疫有害生物，輸入貨物檢疫如有發現，依規定須經檢疫處理，確定完全滅除後，才能輸入。將對高風險貨櫃或途經高風險區貨櫃加強抽檢及巡查，也呼籲進口商、郵輪、航運及船運公司確實清潔貨艙及貨櫃，並加強巡查所有貨櫃。

6月中旬前後是高風險期

防檢局指出，該蟲恐藉由氣流助飛傳播來台的高風險時間，可能在六月中旬前後，將優先於離島、台灣重要寄主產區及港口機場，布設偵測點偵察，強化邊境與國內偵察，如果民眾有發現該蟲，請即通報防檢局（專線0800-039-131）。

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