美日研究︰睡不夠、午睡長 肥胖機率倍增

2019-05-14

〔記者羅碧／台北報導〕現代人睡眠問題多！睡太少容易變胖，也可能讓失智風險增高。但也有研究顯示，午睡每增加一小時，男性肥胖的機率增加一．二三倍，女性增加一．二九倍。

花蓮慈濟醫院成癮精神科主任陳紹祖指出，不同的國外研究分別發現，睡眠不足、每天的睡眠時數不規律、白天午睡時間過長的人肥胖比率增加；日本一份以二千六百多名四十歲至五十九歲的非肥胖日本男性工人調查發現，每天睡眠時間少於六小時的人，比七到九小時的受訪者，更容易發生肥胖的情況，約為二．四六倍。

陳紹祖表示，這是因為睡眠不足時，飢餓素（又稱為食慾增強激素）分泌量增加，可抑制食慾及抑制脂肪合成的瘦素分泌下降，容易吃一些熱量較高的食物，以產生飽足感與犒賞自己。

午睡多1小時 肥胖機率增1.2倍

另一份由美國布萊根婦女醫院睡眠醫學部，和哈佛醫學院的Sanjay R. Patel在二○一四年發表的研究發現，每天睡眠時數不固定的人和白天午睡的人，都比較可能是胖子，午睡每增加一小時，男性肥胖的機率增加一．二三倍，女性增加一．二九倍。

陳紹祖表示，「夜間睡眠時間變化程度」較大的人，生活作息不規律，常常熬夜之後再來補眠，在飢餓素上升與瘦素下降的情況，自然容易變胖；而「白天午睡長度」較長，則反映出夜間睡眠品質不佳，例如：睡眠呼吸中止症患者，另外，也有可能是過度肥胖造成體力不足，容易疲倦。

睡太少易焦慮、心律不整 與失智也有關

中國醫藥大學附設醫院睡眠中心主任杭良文指出，睡太少的人常有焦慮現象，甚至心律不整，以致心肌梗塞機率高。而睡太少跟失智有相關性，這是因為睡眠可以讓腦細胞重組，把神經突觸旁邊的廢蛋白等廢物處理掉。

此外，在睡覺的過程中，「快速動眼期」和「非快速動眼期」會有修補機制，因此大多數人在第二天醒來，精神會變好且記憶力佳，但阿茲海默症或失智症患者沒有「快速動眼期」，所以失智情況就會愈來愈嚴重。

睡眠時間表格

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