醫師︰按時就寢、精神飽滿 就算睡好

2019-05-14

〔記者羅碧／台北報導〕睡太多或睡太少都不利健康，要如何知道每天睡眠時間夠不夠？中醫師認為，身體感覺最實在，只要睡的時間對，睡醒後感覺精神飽滿，不會嗜睡，就表示有充分休息，睡好覺；精神科醫師則說可參考美國睡眠建議，成年人以七到九小時為原則，中午頂多午睡卅分鐘，千萬不要超過一小時，否則會惡性循環，晚上又睡不著。

晚上11點至凌晨3點 睡眠最佳時間

亞大醫院中醫科主治醫師王崧認為，睡眠時間長短其實是很個人及主觀感受，只是統計學上的數字，最重要的是，晚上十一點到凌晨三點是最適合睡覺的時間，在這段時間有「深度睡眠」，讓身體休養生息，睡醒後覺得神清氣爽、精神飽滿，就表示有睡好及睡飽。

王崧提醒，如果常常睡醒後仍覺得有疲倦、睡不飽等困擾超過一個月，可以就醫接受檢查與治療；臨床上，可能導致此類症狀的疾病有失眠、睡眠呼吸中止症、癌症患者的「癌因性疲憊」等。

中國醫藥大學附設醫院睡眠中心主任杭良文表示，一般而言，成年人以六到八小時為原則，平均七小時即可。每天只要做到「日醒、夜睡」、「跟著太陽走」，就不會有失眠等問題，要睡眠規律一定要養成固定時間起床，中午頂多午睡卅分鐘。

如何檢測自己是否有睡眠障礙或是睡眠呼吸中止症？杭良文醫師表示，可以到醫院接受「睡眠多項生理檢查」，了解睡眠時的各項生理狀況，包括腦電圖、眼電圖、肌電圖、呼吸氣流偵測、呼吸動作偵測、腿部肌電圖、打鼾聲麥克風、心電圖、睡眠體位、影像量測等，做為醫師診斷參考。

學齡前兒童 應睡足10至13小時

花蓮慈濟醫院成癮精神科主任陳紹祖建議，不妨參考美國國家睡眠基金會建議，除了新生兒及幼兒可能要睡到十四、五個小時，學齡前兒童睡十至十三個小時、學齡期的孩子九到十一個小時，年輕人和成人可睡七到九小時，老年人約七到八小時，低於或超過這個時間都被認為不恰當。

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