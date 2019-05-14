修滿社大128學分 可領畢業證書

2019-05-14

〔記者吳柏軒／台北報導〕回流教育蓬勃，全台已有八十九所社區大學、光去年就有四十萬人次選讀課程，教育部昨日預告新訂「社區大學學習證書發給準則」，十五日起正式實施，未來民眾只要修滿社大一二八學分就可領到社大畢業證書；社大課程則可透過「非正規教育課程認證中心」與大學學分抵免。

「這是終身學習史上頭一遭！」教育部終身教育司長黃月麗表示，透過法源授權，地方縣市主管的社區大學，可頒發縣市首長具名的學習證書，包含十六學分可領學群證書、卅二學分可頒領域證書，一二八學分以上就有畢業證書。

例如，社大學員修習咖啡豆產地與環境關係、咖啡豆烘焙行銷等課程及工作坊等，取得卅二學分以上，就可領到「領域證書」成為社大認證的咖啡達人。

黃月麗強調，相關證書並非正規學制或學位授予，但證書建立法制基礎，可更健全社大發展，相信國人能更支持終身教育。

社大證書雖然無法用在正式升學，但教育部也委託台灣師大、空中大學等設立「非正規教育課程認證中心」，民眾在社大修課後，若想銜接到正式學制的大學，可修習經認證之社大課程，並辦理大學學分抵免，但抵免與否及數量仍需視各大學規定。

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