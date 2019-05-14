春遊團體補助 10縣市額度用完

2019-05-14

〔記者楊綿傑／台北報導〕春遊補助還是強強滾！交通部觀光局昨天公布春遊補助最新統計情形，自由行申請最踴躍的前三名為花蓮縣、宜蘭縣、高雄市，申請率都突破五成六；在團體旅遊部分，已有十個縣市額度全部用罄。整體而言，東部縣市仍是最熱門旅遊地點。

春遊補助自四月一日至六月卅日，總經費八億六千萬元，在團體旅遊方面，各縣市可獲得八百萬額度補助經費。而在自由行部分，則補助十八至四十歲的青年，每人可獲五百元補助，若是前往離島旅遊住宿、入住小鎮民宿，還可分別再加碼五百元，總共最高可領一千五百元。

自由行補助 花蓮最踴躍

根據觀光局資料，在自由行方面，花蓮縣申請補助已達七十六．九一％，其次為宜蘭縣的五十九．八二％，高雄市五十六．五三％居第三。此外，台東以五十五．七一％、澎湖五十二．九一％緊追在後，東部縣市申請率全數超過五成。

至於自由行申請率較低的縣市，則以嘉義市四．○八％最低，其他包括桃園市的四．五八％、新竹縣的六．二四％、金門縣的六．八三％、雲林縣七．四六％、台中市七．九五％，分別居倒數名次。

在團體旅遊補助方面，南投縣、雲林縣、嘉義縣市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣等十縣市額度已全數用完，台北市因五月才開始補助，額度還原封不動。剩餘款部分，台南市額度僅剩十一萬多元、高雄市還剩一百六十多萬，其餘縣市尚有五百多萬至七百多萬餘額。

整體而言，東部縣市包括宜蘭縣、花蓮縣、台東縣，以及外島澎湖，自由行補助申請率都突破五成、團體旅遊補助額度也全部用完，可看出仍是民眾旅行熱門地點。中南部縣市包括南投縣、雲林縣、嘉義縣市、高雄市等，各自在自由行及團體旅遊補助請領，也都名列前茅，顯見在旅遊市場上相對熱絡。

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