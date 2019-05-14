中科標案疑涉弊 黃國昌要求局長調職／質疑標案不但為睿綸量身打造 還下調KPI、增智慧醫療項目

2019-05-14

〔記者簡惠茹／台北報導〕中科智慧機器人創新自造基地採購案，日前遭立委黃國昌質疑有弊，科技部及廉政署均已介入調查；黃國昌昨天再爆，中科標案不僅為得標廠商睿綸量身打造，KPI（關鍵績效指標）更不斷下調，需求規格書也改過，他要求科技部應將中科局長陳銘煌調離現職，並交出相關公務email。科技部長陳良基指出，會請專案小組提出建議，email部分已請政風處調查，證據到哪就辦到哪裡。

科技部：證據到哪就辦到哪裡

中科智慧機器人創新自造基地中的「創新創業場域建置與新創團隊培育計畫委託專業服務案」標案金額一億零八百七十六萬元，今年三月招標，但得標廠商、鴻海集團的孫公司「睿綸生技」資本額僅一百萬元不符常規；此外，經手的中科主秘林梅綉與睿綸總經理陳俊嘉是嬸姪親戚關係，也違反利益迴避。

睿綸生技在被立委踢爆中科標案有弊後，五月九日發布聲明，終止這項服務計畫案。

主秘應利益迴避 局長仍簽選

黃國昌昨在立院質詢，中科局長陳銘煌一月早知主秘林梅綉與睿綸總經理有親屬關係，卻簽選同意林作為評選委員，林直到四月評選前一晚才匆匆辭掉評委；前面投標資格都綁好了，需求說明書還加了本來沒有的智慧醫療項目。

黃國昌指出，連KPI都下調，標案在一月到二月的上簽版本中，目標吸引或輔導團隊從三百組降到一百組，開發機器人應用計畫從三十案以上降到二十案以上，本來對機器人相關新創公司和累計培育機器人產業人才標準，分別是二十家和二千人，最後上簽版本甚至不設標準。

局長：不知需求說明書有更改

黃國昌說，他約談過承辦人員，說KPI調降是局長的意思，加上智慧醫療項目則是主秘指示。中科局長陳銘煌說明，他不知道需求說明書有更改，不過中科本就要推動智慧機器人及智慧醫療；至於勾選主秘作為評委，他只是勾選排序，主秘在評選時會迴避，主秘也已跟同仁說過不會參加評選。

對於陳銘煌是否調離現職？陳良基仍說，證據到哪就會辦到哪裡。

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