家長聯盟批申請入學變折磨入學

2019-05-12

要求考試分發應占比逾5成 教部：不偏重

〔記者林曉雲／台北報導〕全國十二年國教家長聯盟昨赴教育部前抗議，痛批今年大學申請入學亂象多，一階增額篩選人數暴增，二階甄試正備取公告後亂象再起，是霸凌家長和學生，主張學測級分增加至最少三十級增加鑑別度，並要求考試分發應占比五成以上。

教育部高教司長朱俊彰回應，尊重不同立場的意見，將請招聯會和大考中心徵詢各方意見，並與家長、學生及高中校方討論。多元入學從九十一年試辦迄今，教育部不偏重申請入學或考試入學，因為多元入學強調的就是多元管道。

一階篩選二階甄試 爆亂象

家長聯盟副理事長陳綺貞痛批，申請入學變成折磨入學，以清大電機系為例，應錄取四十人，一階篩選竟增額至五○六人，結果有四六八人參加甄試，備取人數高達三九二人，該系更發明新考科「認識本系及筆試」，成績占比達十五％，考當日參訪內容，整個甄試完全憑主觀決定。

聯盟則肯定台大做法，指出台大各系聯合筆試，校內聯合「預分發」，成功降低正備取學生重複占用名額問題，空出二五六個名額，占報名人數的二十七％。

台大預分發 降低重複占額

朱俊彰表示，申請入學從八十七年辦到今年，實際錄取名額占四十一％、考試分發卅七％，兩個管道差異不大，教育部提醒學校確保甄試的品質，至於考試分發的名額是否擴增，尊重各校的規劃分配。

清大副教務長焦傳金說明，因為正備取考生都是數學和自然兩科滿級分生，這群高分考生選擇很多元，可能同時申請醫學系、牙醫系及其他頂大電機系、資工系等，備取名額須多列才可避免缺額，去年電機乙備取列七十五名，結果出現缺額，浪費寶貴名額；至於認識本系及筆試，是安排考生聽一場演講，主題是超導或其他題材，再就演講內容進行筆試等，找出有潛力、最合適的學生。

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