等了22年 文化基本法三讀

2019-05-11

文化影響評估入法 鄭麗君︰重要里程碑

〔記者陳昀、凌美雪／綜合報導〕等了廿二年！一九九七年在第二次全國文化會議首度倡議的「文化基本法」，立法院院會終於在昨天三讀通過，除確立國家文化發展的施政方針與制度，也將「文化影響評估」入法。此外，文化部應依法設置「文化發展基金」，辦理文化發展及公共媒體等相關事項。法案也明定中央及地方均應每四年召開全國及地方文化會議，建立公民文化參與機制。

應設發展基金 每4年召開會議

民進黨立委吳思瑤在法案三讀後表示，文化力就是國力，民間倡議二十餘年終於完成立法，將由政府主導的「治理文化」翻轉為公民主體的「文化治理」，每位台灣人民都有不可剝奪的文化公民權。

文化部長鄭麗君表示，文基法立法是重要里程碑，可與其他既有文化相關法規形成完整的法律體系，以具體落實文化治理。

「文化基本法」明列國家應保障人民創作、表意及參與自由、文化平權及文化近用、語言權、創作者智慧財產權及文化政策參與權等文化權；為落實文化公民權，法令亦策定十二項文化政策基本方針，包含文化保存、文化傳播、文化經濟等。

文化治理面向，三讀條文規範，中央及地方均應每四年召開全國及地方文化會議，建立公民文化參與機制；行政院應召開文化會報，由院長召集，針對國家文化發展方向、社會需求及區域發展，定期訂定國家文化發展計畫。

文基法也通過附帶決議，請文化部儘速修正「文化藝術獎助條例」，強化藝文工作者的工作權保障，應於六個月內提出修法建議。文化部將會商勞動部，就既有行業類別及相關勞動規範再做檢視。

國家表演藝術中心董事長朱宗慶認為，文基法對預算、人才、健全環境、機制面，都有重要性意義。希望能落實和執行，政策如果沒有對應的經費到位，文化政策白皮書寫再多都是紙上談兵。

文化界樂見 盼能落實和執行

朱宗慶也提到，政府補助的藝文採購，排除政府採購法，很期待這個排除採購法的突破，能對藝文界帶來幫助。

資深紀錄片導演黃明川認為，立法雖佳，仍有實踐上遭遇困難之處，他舉例：「民間文化資產及古蹟仍時常可見，在迅雷不及掩耳的情況下被火速拆除，如何防止？有處罰條款？國家是否有特定年度預算，像是英國可讓民間古蹟被政府收購、保存？」

公視監察人暨視盟顧問胡永芬表示，文基法得以通過三讀，得力於文化部長鄭麗君對政策工具很熟悉，對藝術產業也很了解，三讀版本附加條款，如逐年增加文化預算、文化影響評估有條件列入文基法等，都是很好的結果。

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