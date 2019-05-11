標準化管理 蕉農秘技獲日訂單

2019-05-11

突破種植方式 賣相佳、供貨穩 助台灣蕉重回日本市場

〔記者簡惠茹／台北報導〕屏東縣南州鄉的蕉農余致榮，為種蕉第三代，余家見證了台灣香蕉曾經風光外銷日本，也親身歷經台灣蕉跌出日本市場的衝擊，昨天日商簽下兩億五千萬元訂單，背後供貨來源就是他。余致榮以標準化管理蕉園，成功美化香蕉賣相並穩定供貨，希望從他這代，可以再次看到台灣香蕉穩站日本市場榮景。

蕉農第三代 家族見證外銷榮衰

今年除了香蕉攻回日本屢創佳績外，台灣第一季整體生鮮冷藏水果外銷出口值突破二十億台幣，已超過去年整年度的一半。農委會統計，釋迦、鳳梨和蓮霧為前三名，其中鳳梨和蓮霧無論是出口值或出口量，都比去年同期成長超過一倍。

首季生鮮冷藏水果 出口值破20億

余致榮除了在屏東種植四十公頃面積的香蕉園，每年還幫忙其他蕉農賣四千多公噸的香蕉，他的香蕉不但賣到日本，去年更透過台農發公司賣到中東杜拜。水果能成功外銷，他不吝分享關鍵技術。他分析台灣跟菲律賓香蕉的差異，台灣香蕉優點是口感更好、香氣濃郁甜度又高，但是外觀較常出現擦傷、壓傷，賣相比菲律賓香蕉差。

余致榮觀察，菲律賓香蕉能夠有好賣相，主要是人工便宜、又是大面積生產，生產管理比較好，可以做好香蕉的採收防護措施，例如香蕉會套上隔層袋，採收的時候還會在香蕉之間塞泡棉，減少擦壓傷。

因此為了減少擦壓傷，余致榮在種植方式做了重大突破，他說，過去香蕉採收都是用人工搬運，搬運過程造成很多撞傷，他採用「寬行密植」方式，留下比較寬的農路，讓小型搬運車可以直接開進香蕉園，採收下來就透過車輛搬運，有效減少擦傷和壓傷。

計畫性產銷不搶種 年銷4千多公噸

此外，不看天吃飯、不盲目搶種，余致榮有紀律地執行「計畫銷售、計畫生產」。余致榮說，他一年銷售香蕉數量約四千多公噸，今年增加日本這張訂單後，外銷比例可從一成提升到兩成，他每年年底根據訂單量，訂定隔年的生產計畫，確保生產量和供應日期，不夠就向其他蕉農購買，多的就冷藏儲存。國外客戶知道他能穩定供貨、保證良好品質，才能有信心下單。

余致榮從阿公那一代就開始種香蕉，他說，阿公那個時期，是台灣香蕉在日本最風光的時候，後來節節敗退。他自己從一公頃開始種，現在已有四十公頃，從中累積生產和銷售經驗，希望從他這代開始，台灣香蕉可以重新打入日本市場。

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