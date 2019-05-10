李喬與唐美雲 獲政院文化獎

2019-05-10

〔記者陳昱勳／台北報導〕第卅八屆行政院文化獎頒獎典禮昨日舉行，本屆得獎者為八十六歲的客籍作家李能棋（李喬）及歌仔戲演員唐美雲，行政院長蘇貞昌親授文化獎章，可獲百萬獎金。

蘇貞昌表示，李喬與唐美雲一位用筆、一位用身體，描繪對台灣這塊土地感情，行政院文化獎是政府對他們表達謝意。文化部長鄭麗君也說，李喬創作一甲子，對小人物的書寫與請命沒有間斷；而唐美雲用一生演繹許多經典角色，對傳統藝術傳承不遺餘力，兩人都豐富了台灣文化。

作家與歌仔戲名伶 豐富台灣文化

自認一生為「歌仔戲長工」的唐美雲表示，自小從父母親看到對歌仔戲的熱情，她哽咽地說：「只擔心沒有人願意認識歌仔戲，也擔心沒有人重新了解歌仔戲，願意用盡全身力量，將歌仔戲一代一代傳承下去。」

李喬為台灣重要客籍作家，他的小說「寒夜三部曲」以台灣日治時期與戰爭為故事舞台，描繪民族的苦難與人性尊嚴，曾獲吳三連文藝獎，其中首部曲「寒夜」更被改編為首部客語電視劇。

李喬對台灣文學系統的建立，念茲在茲，他建議行政院除鼓勵音樂、美術、文學等創作者，也可考慮將文學研究相關學者，納入獎項鼓勵對象。「在意識形態取代文化、網路媒體通世界的今日，台灣要生存需要靠學者的研究，為台灣文化賦予價值。」他願意幫助有志投入台灣文化的年輕世代。

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