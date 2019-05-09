長榮：罷工若衝擊獲利 停發年終不調薪

2019-05-09

〔記者陳宜加、李雅雯、謝武雄／綜合報導〕長榮空服員醞釀罷工，所屬桃園市空服員職業工會即將於下週一啟動罷工投票，傳出已衝擊長榮五月訂位，且恐影響暑假旅遊旺季。長榮航空昨公告，若罷工導致公司獲利大幅下滑、甚至虧損，將暫停年終獎金與年度調薪，直至恢復獲利為止。另罷工首日起三年，暫停所有員工與眷屬優惠機票，但支援出勤空、地勤員工不受此限。

長榮表示，罷工將嚴重衝擊公司營運，且近期工會種種傷害公司的行徑與言論，已使五月以來訂位與載客率明顯下滑，一旦罷工行為發生，預期影響將更鉅。

5月訂位、載客已明顯下滑

長榮指出，身為民營航空公司，須對員工、股東與旅客負責，也須自負盈虧。但工會為爭取過高且不合理的待遇，且堅持禁搭便車、勞工董事等威脅公司治理的訴求，一旦採取罷工行動，將導致旅客對長榮失去信任、甚至嚴重虧損，恐被迫縮減規模、刪減航線航班，為了公司永續發展，不得不採取必要的節流措施。

罷工首日起3年 暫停優惠機票

長榮昨宣布，若罷工導致公司獲利大幅下滑、甚至虧損，將暫停年終獎金與年度調薪作業，直至恢復獲利為止。

另外，目前長榮員工與直系親屬每人每年皆有一張不限航點免費機票、不限張數一折起的優待機票，將依「國際航線員工優待機票福利辦法」規定，於罷工首日起三年內暫時停止所有員工與眷屬申請、使用員工優待機票。但於罷工期間依班別出勤的空、地勤員工，並配合公司班表調整者，不受此限。

工會秘書長鄭雅菱回應指出，該公告明顯針對工會罷工行動和參與罷工行動的會員，違反工會法卅五條，而一○六年勞裁四十八號案判例，勞動部已判定華航停止員工優待票的行為構成不當勞動行為，非常遺憾地看到長榮正在依循華航違法前例。

她強調，長榮公告證實長榮為專制、威權公司，無論年終調薪或員工票，都可以說不給就不給，更無視違法；這也凸顯工會籌備罷工行動正當性，工會唯有團結起來爭取對等協商、產業民主，才可以免於隨時被威脅的恐懼。

勞動部：不樂見擴大衝突行為

勞動部勞動關係司長王厚偉表示，長榮做法是否涉及不當勞動行為，仍須依個案情況深入了解探究，由不當勞動行為裁決委員會裁決；目前勞資雙方尚在協商過程中，長榮不應該做出不利於達成協議的動作；任何激怒他方造成衝突擴大的行為，勞動部都不樂見而且不鼓勵。

交通部多次呼籲在兼顧勞工與旅客權益的基礎上，勞資雙方宜持續對話，尋求最大交集。針對勞資雙方火藥味，交通部政次王國材昨晚表示，雙方宜吸一口氣，冷靜一下。

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