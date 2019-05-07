罷工延誤航班 旅行業促兩週預告期／交通部應修法 再不拿出態度就太不及格

2019-05-07

〔記者蕭玗欣、陳宜加／台北報導〕交通事業罷工衝擊旅客權益，面對長榮航空傳出空服員罷工投票倒數，民航局與觀光局昨開會討論規範航空公司在一定時間前，提前告知航班資訊，讓旅行社和旅客能提前因應，但但只做出「須在第一時間通知」的原則性結論。旅行業者痛批，幾次罷工都是旅客及旅行社坐以待斃，呼籲交通部儘速定調修法或制訂規範，交通事業應建立至少兩週的罷工預告期，交通部再不拿出態度就太不及格。

過去工會多採突襲式罷工，前兩次罷工均由航空公司通知民航局、民航局轉告觀光局，再通知旅行社與旅客，損失最大的往往是無辜的旅行社及旅客。長榮航空空服員又即將在本月啟動罷工投票，再引各界憂心。

民航局昨與觀光局昨開會，原擬強制規範航空公司針對罷工須提前告知旅客航班訊息。但民航局指出，由於航空公司未必可提前掌握罷工時間，難以提前調度人力與航班，若強制規定一定時間前須告知，確實窒礙難行，因此會中確立資訊揭露原則。

民航局：須在第一時間通知

交通部將以行政指導要求業者，一旦工會通過罷工投票、取得罷工權，須於第一時間通知旅行社與旅客。以今年春節機師罷工為例，華航在官網統一增設專區，隨時更新每日航班異動訊息，減少旅客衝擊，各家業者可參考辦理。

旅行公會全聯會召集人李奇嶽痛批，這個會有開跟沒開一樣，既然民航局和觀光局無法徹底解決罷工衝擊，就應由交通部出來定調；旅行公會已多次呼籲應建立至少兩週的罷工預告期，工會有罷工權利，旅客也應有「行」的權利。

華航發言人劉朝洋表示，除非工會在罷工前預告，否則難以提前通知旅客，並安排因應計畫。華航也支持及呼籲，國內應討論建立罷工預告制度。

長榮航空發言人柯金成也表示，罷工不預告，航空公司實在無法提前得知或通知旅客，只能盡力在獲知罷工後，最短時間內通知旅客，並精算人力與航班調度，確保航班正常運作或協助旅客簽轉。

旅客盼比照歐美 明訂預告期

李姓旅客希望航空公司至少三天前告知有無航班異動，才來得及改飯店和機票。黃姓旅客也說，歐美不少國家有法定罷工預告期，另有國家則要求交通事業罷工應維持基本服務量。業者在罷工後才通知旅客恐太晚，應提前到罷工預告，才不會影響旅客權益。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/