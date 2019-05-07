空服工會控夾殺 長榮：不實指控

2019-05-07

〔記者陳宜加、李雅雯、王憶紅、黃以敬／台北報導〕長榮空服員罷工爭議延燒，桃園市勞動局日前查核顯示長榮日支費不比同業低，長榮公司則函請官方依法監督桃空職工罷工投票應符合法令規範。空服員職業工會昨赴勞動部，抗議桃園市勞動局與長榮航空「兩面夾殺」工會，且長榮不當約談空服員，有違法疑慮。長榮回應強調，桃市勞動局入廠訪視報告是經各方充分討論而進行，公司也絕未不當約談空服員，工會不實指控、曲解法令，深感遺憾。

桃市府查核 長榮日支費沒較低

長榮與工會進行勞資調解，雙方對工會要求提高日支費一事僵持不下，桃市勞動局提議入廠訪視長榮日支費結構，並由政府指派會計師為代表，工會也有代表參與。查核報告日前出爐，確認長榮日支費沒比其他同業低。工會昨抗議指出，桃市勞動局訪視報告內容與長榮內部報告高度一致，且未列入工會意見。另指調解破裂後，未再收到長榮航空願意協商的訊息。

長榮公司回應強調，勞動局入廠報告有經各方討論及工會代表參與。而原本調解委員建議報告出爐後進行第四次調解，但工會認為沒必要。

工會指控長榮不當約談空服員，長榮也澄清是依照民航局要求準備緊急應變計畫，其中包括預估罷工發生時可維持的運能，因此日前發出罷工時願意出勤支援公司飛航意願調查表，以維護旅客權益。

桃市勞動局強調入廠調查是依法作為。勞動部呼籲工會無須過於著墨調查報告，並希望長榮應積極與工會恢復對話 。

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