打造農地租賃平台 務農不缺地

2019-05-04

農委會盤點5千公頃閒置農地

〔記者楊金城、簡惠茹／綜合報導〕「你務農、我供地」，發展台灣新農業，農地需求問題要解決，農委會主委陳吉仲昨天宣布，農委會將整合現有農地銀行、銀管中心等，成立農地租賃平台，並在一個月內提出執行辦法。

陳吉仲︰一個月內提出執行辦法

陳吉仲表示，農地租賃平台由政府擔任平台釋出誘因，地主將農地租給政府，再由政府租給實際耕種的農民，可活化農地使用，有助農業永續經營，創造地主和耕種農民雙贏，提升農業競爭力。目前農委會盤點全台閒置農地可供租賃面積約五千公頃，可擴大農民經營規模。

台糖首波提供94.1公頃 供45位青農進駐

台糖第一個釋出土地，支持青農返鄉發展新農業，改善青農取得土地不易問題；陳吉仲與台糖董事長黃育徵昨天在台糖經營的台南官田有機園區簽署合作備忘錄，第一期將提供台糖自營有機園區九十四．一公頃、十六棟溫室，供四十五位青農進駐。

黃育徵說，台糖首波提供的土地以雲林、台南和高雄的自營農場、有機園區為主，捨棄原有土地競標模式，改評選青農合作進駐，減輕租金，並由台糖協助農作物後續行銷通路，並與青農社團合作舉辦農夫市集、發展農業觀光，把農業變成台灣的驕傲。

陳吉仲補充，台糖已答應青農承租台糖溫室不用租金，採與台糖契作生產，也能以優惠租金承租台糖釋出的農場土地，減輕青農經營上的財務負擔。

農委會表示，除了租金優惠外，青農可依「對地綠色環境給付計畫」及「有機農業及友善環境耕作相關輔導措施」申請相關資材補助。

台南青農代表謝丙寅目前和三位青農承租台南台糖虎山農場土地，他說，希望未來由小農變大農，有了農地採計畫性生產。

台南市青農聯誼會長林健祐說，有了土地、通路，政府再協助資金貸款，農民就可以安心生產。

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