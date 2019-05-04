教育扎根》愛物惜食 就是保護地球

2019-05-04

〔記者蘇孟娟、林曉雲、蔡亞樺、周湘芸／綜合報導〕粒粒皆辛苦！營養午餐減少廚餘，多校積極推廣食農教育，讓小朋友理解，把飯吃光光不僅是為了自己的營養均衡，更是為了保護地球。

食農教育 看見粒粒皆辛苦過程

台中市推動校園廚餘減量策略，配膳時依照各班人數進行定量的配膳，再由班級導師徹底執行定量打菜，更推動「珍食行動零廚餘」；由六十一名校園營養師到校進行午餐輔導及營養教育講座，另也加強食農教育，讓學生透過簡易農事課程，見證食物從土地到餐桌「粒粒皆辛苦」的過程，養成愛物惜食的觀念。

北市做法更進一步，除了合理計算備餐、加強營養教育，並與社區合作剩食冰箱，讓北市一百所公私立學校每日丟掉廚餘量，從二○一六年的十公噸，降到目前的二至三公噸。北市教育局主任秘書陳素慧說明，學生沒吃過但還能食用的飯菜，經過校方的營養午餐委員會同意後，與社區協會合作，提供給需要的人自行取用。另外像是新北市金山區的金山國小設置惜食冰箱，完善保存可分享的食物，提供給有需要的學生或是社區民眾。

有些學校也會將廚餘回收利用，例如果皮做有機堆肥、廢油回收及果皮蒸餾，製成手工肥皂。比如北市溪山國小營養午餐廚餘，主要由團膳業者回收，米飯由鄰居養雞戶處理，其他製成學校菜園堆肥。溪山校長施春明表示，教導學生不剩食、徹底回收，都是非常重要的教育議題。

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