代駕定型化契約11月上路 爛醉不得獨自找代駕

2019-05-01

〔記者陳宜加／台北報導〕為遏阻酒駕，政府祭出重罰，也加強推廣代客駕駛服務。交通部近日預告訂定定型化契約，將代駕服務納管，規定駕駛須有職業駕照與良民證、事前告知收費標準與保險。另外，若已爛醉且無行為能力者，須有意識清楚的人陪同，否則不得單獨使用代駕服務，避免消費糾紛。新制最快十一月上路。

「代客駕車服務定型化契約應記載及不得記載事項」預告草案，首度明訂代駕的收費標準、付款方式、保險等資訊。交通部說明，草案僅訂定基本規範，但各家有不同優惠與規定，開放由業者自行考量。

預告草案規定，若代駕者因交通事故、交通管制、天候等不可抗力因素，無法於約定時間抵達，業者應即時通知消費者變更或終止契約。若代駕者已到約定地點等候，衍生費用由消費者負擔。消費者使用代駕服務期間，若因交通違規被開罰，須由代駕業者負責繳清；若發生車禍，代駕業者、代駕駕駛應負擔法律與賠償責任。

台灣代駕總經理劉子莊回應，樂見政府訂定遊戲規則，避免爭議，且草案參考日本、中國經驗，符合實際需求，例如排除醉漢、開放等候時間收費等。

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