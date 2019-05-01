台中農友赴中展售 17攤9天賣8萬／農業局坦承市場評估不周到 合作的富貴集團允諾全部收購

2019-05-01

〔記者歐素美、謝介裕、劉濱銓、張協昇／綜合報導〕台中市府農業局與富貴集團合作，四月十八日率農友至中國山東參加國際蔬果科技博覽會，販售農特產品，預計五月二日返台。但參展農友投訴農特產品幾乎都賣不出去，更接不到訂單。中市農業局長蔡精強坦承市場評估不夠周到，導致農產滯銷；富貴集團則允諾全部收購，不會讓農友虧損。

帶120斤梨山茶 只賣出一斤

目前人在山東參展的台中陳姓及呂姓農友表示，市府委託富貴集團安排，採落地招待方式，並補助一半的機票費，由台中市農會邀集青農、農友及大安、清水、霧峰農會等參加，共設置十七個攤位，販售茂谷柑、梨山茶等農特產。因人潮不多，加上當地民眾認為台灣商品較貴且不懂有機農產的價值，四月廿日至四月廿八日共九天，十七個攤位全部只賣了八萬元台幣。陳姓農友帶了一百廿台斤梨山茶，只賣出一斤，被拿去國台辦做關係的則有六斤，比賣的多；清水區農會至昨天為止只賣出五百元商品。部分農友擔心還要將產品帶回來，以成本價等「俗俗賣」。陳姓農友表示，中國買氣不如想像那麼好，下次不來了。呂姓農友說，農業局行前準備倉促、不夠周延。

農業局長蔡精強表示，參加展售主要是希望帶農友走出去，坦承因市場評估不周到，昨已協調富貴集團及當地業者等協助採購，剩下貨物將由富貴集團全部收購。

農業局：總計銷售250萬元

農業局強調，昨有許多貿易商、通路商到現場採購，茂谷柑、貴妃茶、瓶中梨酒、有機小麥、紅薏仁及麵條等農產品已銷售完畢，總計銷售金額為台幣兩百五十萬元。富貴集團總裁鄭俊豪表示對農友控訴很心寒，下次不做了。

農業局及農會人員私下指出，富貴集團缺乏相關經驗且溝通不良，加上壽光市去年發生大水災，以致買氣差。

該蔬果科技博覽會吸引南投、台中、苗栗等農會前往，南投縣農會總幹事曾明瑞指出，約八百台斤茶葉已銷售一空，並接了十萬台幣的訂單，梅子、醋及鳳梨酥的銷售率也都逾八成。他說，此次是該農會第三年參展，因多年前便帶著農友拓展中國市場，與台中等首次參展的新手農會不同。

不過，魚池鄉茶農透露，中國近年景氣不佳，去年、今年有前往參加農產展售會的茶葉業者，都反映業績慘兮兮。另像是兩岸官方交流形式的展售會，當下展售品可能會賣光，後續的訂單卻不一定有，加上中國本身茶葉多，台灣茶在中國愈來愈難賣了。

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