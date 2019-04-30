立院初審通過部分教師法修法／性侵、貪污師判刑確定 終身解聘

2019-04-30

〔記者吳柏軒／台北報導〕回應社會各界對應積極處理不適任教師的期待，立法院昨初審通過部分教師法修法條文，包含貪污、性侵判刑確定者，免經教評會、免報主管機關，即可終身解聘。引發教師團體與家長團體意見對立的教評會「教師代表比例問題」，則分為涉兒少、性平案件，須納外聘委員、教師代表降到二分之一以下，教學不力與其他不適任情況，則維持現行比例。

霸凌、性平案 教師比例不過半

教育部及立法院日前討論共識，不適任教師將分類認定，分為違反性平、違反兒少或霸凌、教學不力及其他四類。立院昨再初審通過，針對性平、兒少等不適任案，審理的教評會成員須納外部學者專家，讓非兼行政的教師代表比例不超過二分之一；至於教學不力或其他情況，則回歸教育專業，教師代表比例維持現狀。

對此，全教總張旭政認為，情節重大的性平案件，大多不用經過教評會，應以性平法來直接解聘，非重大的性平案也可透過性平會裁處，但這次修法，竟要教評會處置並額外找外聘專家，此舉只是「把刀子給教評會去殺人」，立法邏輯難理解。

教師代表比例 親、師都不滿意

「遺憾、傷心！」全國家長團體聯盟理事長彭淑燕則表示，所有不適任教師的處置，在教評會都應納外部學者專家，也是為了不讓校園教師因處理案件而彼此為難，對修法方向不滿意，若執政者不理會家長，將用選票制裁。

昨日初審也討論處置教師終身解聘條件，如教師犯貪污、性侵等經判刑確定，免經教評會、免報主管機關，可終身解聘；違反兒少法、體罰或霸凌學生至身心嚴重侵害者，經教評會二分之一通過後也終身解聘。此外，不適任教師懲處依情節調整，違反相關法規者，經教評會審議並三分之二通過，可終身解聘或解聘一至四年。

教育部長潘文忠強調，這次教師法修法，是要建立機制維護教師尊嚴，支持教師專業發展，讓孩子有更好的學習權，大部分教師教學認真、表現良好，不會受到影響。

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