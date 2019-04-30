16歲慘遭狼師性侵 20年後她仍走不出陰影

2019-04-30

記者林曉雲／專訪

「老師的眼神變得很不一樣，很變態，像色狼。他的力氣很大，硬抱住我，我推不開。長大之後，才知道這個老師強暴女學生，要的是破處，前面有學姊受害，後面有學妹受害，即使過了二十年，我現在搭公車坐捷運，只挑女生旁邊坐，如果有男的坐我旁邊，我會很緊張，擔心男的手會伸向我…。這樣的痛苦，我一個人背就好，如果結婚生小孩，小孩遇到狼師，我會加倍痛苦。」讀高中時被體育老師性侵，今年近四十歲的小熏（化名）仍走不出人生的黑洞，離鄉背井在台北工作，不婚也不生。

搭車怕男人坐旁邊、不婚不生

《房思琪的初戀樂園》作家林奕含去世滿兩年，狼師問題仍在台灣層出不窮。在人本教育基金會主任張萍陪同下，本報記者昨天面訪小熏。小熏希望透過她的勇敢控訴，讓社會各界更了解狼師的真面目，以及被害人的無助：「不要再問為什麼不拒絕狼師？真的沒辦法。」

皮膚白、大眼睛、個性文靜、說話溫柔的小熏，讓她成為鍾姓狼師相中的小羊。高中是田徑隊，放學後留在學校練習，有一天，鍾師突然一把抱住小熏。「當時，我的腦袋一片空白。」小熏被嚇壞了，掙脫不了老師的強抱，回到家又不敢跟父母說，「因為父母採取高壓式管教，責罵多，只問功課和成績，每天說不上十句話。」小熏至今仍未告訴父母，「不想讓父母傷心」。

小熏滿十六歲，鍾姓狼師由猥褻變成性侵。「老師叫我去，我不肯，他就強迫我去。」看準了放學之後的體育館無人，成為狼師逞獸慾的刑場，甚至有一次行徑大膽到在辦公室裡性侵小熏。「我覺得有學校老師知道，但知情老師卻很沉默。」沒有人伸出援手，小熏告訴唯一的好友，兩個十七歲的女生，慌亂不知所措，「我整天都在想為什麼會發生這樣的事？」

大學畢業才能鼓起勇氣向人本投訴，加上又有學妹被侵害，人本去學校拉布條抗議，教評會才終於解聘狼師，但這狼師改了名到其他縣市擔任育幼院院長，幸好被張萍發現，逼社會局介入，才沒有更多人受害。

和林奕含一樣也曾數度想輕生，「我撐下來了！」小熏低聲對記者說。知道狼師被解聘，小熏說了「活該」兩個字，她更說：「希望這個毀掉很多年輕女孩幸福的狼師能被抓去監牢關。」只是想靠司法伸張正義，恐怕會是條更艱難的路。

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