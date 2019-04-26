罷工時間恐在暑假 衝擊旺季營運

2019-04-26

禁搭便車釀員工對立 學者：合理性不無疑慮

〔記者陳宜加／台北報導〕長榮空服員罷工投票在即，交通學者認為，相較華航機師罷工理由還有基於飛安考量，長榮空服員與公司的歧異點偏向個人薪資與福利，輿論不見得支持；而勞資雙方協商因禁搭便車條款卡關，學者也直言，差別待遇可能造成組員間對立，缺乏合作、互相猜忌，當然可能影響飛安，合理性不無疑慮。

華航罷工考量飛安 長榮較偏向爭薪資

長榮大學航管系教授黃泰林說，桃園空服員職業工會中，華航與長榮空服員均有投票資格，預計同意票數將達六至七成以上，工會將取得罷工權；他預估六月中旬或六月底為罷工時間點，因大學生放暑假、長榮主力美國市場，美國大學生從五月開始放假，六月中旬為旅遊旺季，一旦拖到七月以後，正式進入暑假旺季，恐怕影響長榮更大。

長榮空服員罷工投票 華航也能投

但黃泰林直言，春節期間華航機師罷工，以飛安為主要訴求，這次長榮空服員偏向爭取個人薪資與福利，社會輿論不見得支持，工會將感受來自外界沉重壓力。

黃泰林也說，一旦長榮空服員罷工成功，與華航的薪資水平拉近，屆時將造成華航又要求再提升待遇，旅客恐要有罷工頻繁發生的心理準備。

開南大學空運管理學系副教授盧衍良則說，勞資爭議應回歸勞資雙方解決，不宜影響不特定的第三方、也就是旅客權益，過去兩次罷工造成數萬人行程受影響，交通部也倡議訂定罷工預告期，癥結仍在於勞動部。

學者︰勞資爭議不應影響旅客權益

他指出，多數航點受限於航約，有家數、航班數、甚至座位數要求，加上航班載客率七成以上才有獲利空間，若因罷工取消一個航班，需要同型機兩、三班以上才有辦法移轉。

對長榮與工會勞資協商「絆腳石」禁搭便車條款，黃泰林認為，航空公司內部員工若分成兩派，公司管理增添困難，站在公司觀點，當然要一視同仁，否則差別待遇恐造成員工之間對立、猜忌，更有飛安疑慮。

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