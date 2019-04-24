遏止假新聞 頻道換照標準擬加嚴

2019-04-24

〔記者劉力仁／台北報導〕防止假新聞配套方案之一的頻道換照制度，目前國家通訊傳播委員會（NCC）採取評鑑及換照脫鉤、評分制度，只衡酌六年執照效期最後兩年表現，被批管制寬鬆。NCC有意加嚴標準，五月將開說明會，聽取各界意見。

六年執照效期 只評比最後兩年

頻道業者每六年申請換照，NCC於二○一六年三月實施「衛星頻道業者申設換照審查辦法」，NCC衡酌業者六年間營運、評鑑、違法紀錄、紛爭處理、財務狀況，決定是否同意換照。

但之後NCC又修正做法，於二○一六年六月起陸續將頻道申設、評鑑、換照拆開，各自訂定法規。以換照審查為例，總分一百分，六十分合格准許換照。而業者六年執照有效期間，NCC只評比第四年至執照屆滿六個月前營運表現，共佔四十分；另外六十分評比業者未來六年營運計畫，NCC研擬將及格分數提高到七十分。

學者：內控及自律佔比太低

台大新聞所教授王泰俐肯定加嚴管制，但評鑑跟換照脫鉤，意味著頻道業者只要最後兩年好好表現，前四年可以隨便，她並不認同。進一步看，評比過去表現的四十分，包括市場定位與頻道規劃、財務狀況與收費標準等，只有十分是新聞表現、自律機制，這部分跟假新聞相關；評比未來六年營運計畫的六十分，只有五分之一是跟假新聞相關的內控及自律機制有關，佔比太低。

年代綜合台曾因違規被撤照

年代綜合台於二○○四年二月至二○一○年二月六年執照效期，節目廣告化情節嚴重，違反衛廣法達四十九次、裁罰總金額達一六七五萬。當年NCC同意「有條件」換照，一年內違反衛廣法分級制度、節目廣告化或六個月內節目首播率未達四十％，執照即失效。結果年代綜合台一年間三度違反節目廣告化規定，二○一○年十二月二十二日被撤照。

NCC官員回憶，當年規範頻道業者累積罰金破千萬則撤照，標準很具體，但改為評分制後，管制趨於寬鬆，年代綜合台之後，不曾有頻道被撤照。

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