遠離過敏！ 春季養生跟著這樣做！

2019-04-23

文／柯莉文

春天乍暖還寒、乍雨乍晴，令人捉摸不定，這樣的天氣容易讓人出現鼻子癢、流鼻水、打噴嚏等過敏症狀。

中醫認為，春天是人體陽氣剛開始升發的季節，陽氣開始趨向於體表，使皮膚逐漸變得疏鬆、毛孔開始打開，對於外邪的抵抗能力也就有所下降，所以此時不適合過早脫去禦寒衣物。

中醫古籍《千金要方》主張春天衣著宜「下厚上薄」，特別是老年人氣血虛弱、小兒臟腑嬌嫩以及體質較弱之人，都應特別注意保暖，以合乎「虛邪賊風，避之有時」的中醫養生概念。

過敏是指人體對外來異物所產生的不適反應，造成過敏反應的異物稱為過敏原，而身體會對過敏原產生抗體，繼而引發不適的症狀，例如鼻癢、鼻塞和打噴嚏，都是典型過敏性鼻炎症狀。由於過敏是與過敏原接觸引起，所以在日常生活中做好居家清潔，減少與過敏原接觸，可降低過敏的發作與嚴重度。

中醫古籍《黃帝內經》提到：「正氣存內，邪不可干。」說明如果人的正氣充足，外邪就不會入侵，因此首要任務是增強免疫力，遠離過敏原，才能緩解症狀，加強環境適應力。

◎穴位按摩：緩解過敏症狀

對於平時容易過敏和感冒的民眾，可用溫毛巾在合谷穴、曲池穴進行簡易熱敷，可收疏風解表、疏泄病邪之功效。

◎養生茶飲：助提升免疫力

除了日常起居調整和穴位按摩之外，也可配合日常飲用中藥茶飲；想要預防感冒的人，可以沖泡含有荷葉、薄荷、佛手等中藥材的春荷茶，可調整消化道機能，是適合春季飲用的保健茶飲。

要增加免疫力可沖泡防疫茶，防疫茶中主要有黃耆、黨參、防風等藥材，可益氣養血、袪風固表，調節免疫功能，遠離過敏；不過，每個人體質有異，最好先請教醫師，選擇適合自己的養生茶飲飲用，才能事半功倍。

（作者為恩主公醫院中醫部醫師）

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