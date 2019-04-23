走過三餐不繼 自食其力拚上科大

2019-04-23

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣國立蘇澳海事輪機科三年級學生劉昱彤，走過三餐不繼悲慘童年，十三歲離家後以工換宿半工半讀，為了三餐打工、甚至國中畢業時英文只會二十六個字母，但他咬緊牙關撐下來，最近以北部相關海事學校報考學生第一名的成績，錄取國立高雄科技大學輪機工程系，用堅強毅力開啟人生的另一扇窗。

劉昱彤在家暴、單親中成長 1天只吃1餐

十九歲的劉昱彤，小時候父母感情不睦，長期籠罩在家暴陰影，小學三年級時雙親離異，跟著媽媽生活，母親長期待業經濟困窘，他一天只吃學校營養午餐，其他時間餓肚子，不堪回首。

國一那年，劉昱彤離家獨居，下課後到餐廳打工，店家供宿給微薄薪資，他為了三餐認真打工而荒廢課業，國中畢業時英文只會二十六個字母，全校六百名學生，成績排名五百九十名之後。

原本渾渾噩噩的劉昱彤，考上蘇海輪機科才找到興趣，經過努力拚出好成績，拿到不少獎助學金，加上持續打工賺錢，生活逐漸回到正軌，他此時領悟到，求學是脫貧的捷徑，考量英語為將來航海必備能力，利用課餘學英文，現在已經可以和外國人溝通。

考上手工電焊證照 英語一把罩

蘇海求學期間，劉昱彤脫胎換骨，課業成績名列前茅，並考取甲級手工電焊證照，再經由產學攜手升學管道錄取高雄科大，以不服輸毅力扭轉命運，他的勵志故事讓校長洪重賢及學校師生津津樂道，宜蘭在地的葛瑪蘭客運公司得知熱血故事大受感動，安排他假日工讀，鼓勵奮發向上。

劉昱彤小四便受洗成為虔誠基督徒，深信「當上帝關起了一扇門，必會再為你開啟另一扇窗」，他樂於分享自己的故事，鼓舞有同樣遭遇的人不要輕言放棄。

劉昱彤打算在大學畢業後跑船，當個出色輪機長，由於從小渴望親情滋潤，希望日後組成健全家庭，與家人同桌吃飯，追求平凡幸福是他最大的願望。

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