我重症醫療水準高 歐洲加護醫學會來台辦年會

2019-04-23

〔記者林惠琴／台北報導〕台灣加護病床密度亞洲第一，重症醫療水準高，成功爭取歐洲加護醫學會日前到台北舉行第三屆歐亞年會，共計三十九國、近六百名國內外醫學專家參與，相較前兩屆在香港舉行，參加人數加倍，歐洲加護醫學會希望台灣明年續辦。

歐洲加護醫學會歐亞年會來台舉辦，由重症醫學會、急救加護醫學會爭取，急重症護理學會協辦。

重症醫學會理事長余忠仁表示，台灣重症醫學在健保開辦後急速發展，歷經幾乎是黃金十年，但近年出現停滯。為持續強化發展，去年與相關組織向歐洲加護醫學會爭取兩年後歐亞年會來台舉辦，結果去年對方來台參加重症醫學會年會收穫良多，表明不用等到兩年後，今年就轉至台灣舉行。

在一五一篇投稿中，台灣就占五十六篇，重症醫學會監事古世基提到，台灣在敗血症治療、低溫療法等方面有相關發表。

希望台灣明年續辦

余忠仁指出，四月十四至十六日三天會議共吸引三十九個國家、近六百人參與，人數較在香港舉行約三百人參加大幅成長，對方已提議明年台灣能繼續辦理。

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