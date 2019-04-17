歐英法德友台小組 致函挺台出席WHA

2019-04-17

50多位醫護青年發起募資 讓世界看見台灣

〔記者呂伊萱、林惠琴／台北報導〕歐洲議會友台小組首次串聯英國、德國與法國國會友台小組，十五日聯名致函給世衛組織（WHO）幹事長譚德塞，呼籲WHO邀請台灣出席今年五月的世衛大會（WHA）。國內則有一群由醫護等五十多位各領域青年組成「台灣世衛外交協會」，發起募資要到WHA周邊展示台灣醫療技術，分享《台灣醫療白皮書》，用民間力量讓世界看見台灣。

台灣從二○○九年起，連續八年以觀察員身分出席WHA，二○一七、二○一八年因中國打壓，未能獲邀參與。今年WHA五月廿日在瑞士日內瓦登場，WHO發言人林德梅耶日前回應台灣媒體詢問時指出，今年若沒有「兩岸諒解」，不用期待台灣能獲得WHA邀請函。

台灣未受邀 極為不公

不過，國際挺台參與WHA的聲浪強。繼美國、英國、加拿大及歐盟行政與立法部門，近來陸續公開力挺台灣有意義參與WHA後，歐洲議會友台小組主席朗根、台英國會友台小組共同主席伊凡斯與羅根、德國國會友台小組主席魏爾胥，以及法國國民議會友台小組主席賽沙里尼，四月十五日聯名致函給WHO幹事長譚德塞，呼籲邀請台灣出席。信函強調，台灣二千三百萬人民被剝奪與世界其他公民在平等基礎上參與全球防疫體系的權利，也無法做出具體貢獻，極為不公。

台灣世衛外交協會總召、台北市立聯合醫院主治醫師姜冠宇則表示，目前計畫在WHA周邊設計情境，展示台灣的遠距醫療技術，以及台灣醫師的價值；除了金援、短期進駐外，像是在基礎建設不足的國家，透過遠距穿戴監控的操作，及時提供當地人員醫療指導，搭配當地的藥物配合，就能完成治療。

姜冠宇提及，由國內專業人士撰寫的《台灣醫療白皮書》，內容以「沒有台灣的世界衛生」為主軸，分享台灣經驗的重要性，規劃除了紙本外，也會將連結放於名片，與國際人士交流後，直接展示電子版。

姜冠宇說明，約十四位成員自付食宿機票前往日內瓦，預計要群眾集資製作、展示的相關費用，至少須籌得新台幣五十萬元。

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