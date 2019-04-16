立院初審通過》桃機噪音補償 取消60分貝限制

2019-04-16

〔記者陳宜加／台北報導〕立法院交通委員會昨初審通過「國際機場園區發展條例」修正草案，噪音防制費將改為噪音補償金，並取消現行六十分貝標準，改為受噪音影響地區都納入，可望有更多居民受惠、獲得補償。

民航法規定，使用航空站設備等應繳噪音補償金，經費分配使用由機場所在縣市訂定。桃機公司去年向航空公司收取約五．五億元，其他機場約二．二億。但過去限制達六十分貝才補償，有住戶隔條街或住在航道下卻因未達標，一毛錢都領不到。

交委會昨初審通過修正案，桃機將比照其他機場，將噪音防制費改為補償金，並取消六十分貝標準，改為機場附近受影響地區都納入，並刪除限用於噪音防制、居民健康、房屋稅等特定用途。

桃市環保局噪音管制科長黃伯弘說明，目前依噪音管制法畫設三級防制區，扣除廿％用於行政作業，補償金八成發給居民，每兩年以現金發放，分別為每戶一萬、兩萬、四萬，共卅四里、約卅．九萬戶受償。由於總金額固定，未來若補償戶數增加，研議調整比例，例如受影響最大的大園區補償比例最高，讓分配更合理。

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