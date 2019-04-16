不以貌取人 南市推履歷不貼照片

2019-04-16

〔記者蔡文居／台南報導〕為響應「臉部平權運動」，台南市政府昨天由市長黃偉哲代表，與陽光基金會簽署支持承諾書，宣布台南市成為我國第一個推動「履歷不貼照」的臉部平權友善城市。黃偉哲表示會全力配合，期待大家齊心消弭因外貌帶來歧視與不平等的待遇。

黃偉哲籲消弭歧視 工業區理事長支持

南市勞工局表示，未來市府統一招考約聘僱人員，履歷上將不必貼照片；今年五月的人員招考就會開始實施，同時也會積極推廣民間企業推動履歷不貼照片的行動。台南和順工業區理事長陳文祥表示，時代在變，很多觀念或許會慢慢為大家所接受，他們要的是技術，跟身材、臉蛋沒有關係，履歷不貼照，個人表達支持。市民吳定文說，支持不以貌取人，對製造業並無影響，但對第一線的服務業，可能需要花較多的時間來適應改變。

「陽光基金會」二○一○年在台灣響應英國Changing Faces推動「臉部平權」，二○一四年起推動每年五月十七日為「臉部平權日」，昨天在台南市政府召開宣導記者會。陽光基金會執行長舒靜嫻表示，依陽光基金會對台灣民眾調查，約每八個人就有一個人曾因外貌遭受不友善對待。傷病友在歷經受傷、疾病，回歸正常的生活之際，卻經常面臨社會「以貌取人」的困境，所以該會積極推動「臉部平權」，希望營造友善環境，讓顏損朋友不再因為外觀遭受異樣眼光與不公平的對待。

陽光傷友莉惠以自身經驗，呼籲台南市民對「顏面損傷者」（顏損者）敞開心胸，一起實踐「臉部平權」的精神。

每8人就有1人 因外貌受到不友善對待

莉惠因罹患血管瘤，出生時全身右半邊就有一大片清晰可見的胎記，成長過程中常遭受同儕惡作劇，或是代取難聽的綽號。

要落實「臉部平權」，莉惠建議「三不三要原則」：三要是保持平常心、同理心、對別人的不方便有愛心；三不是不一直盯著看、不過度關心、不自以為了解就給建議。

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