校園性犯罪研討 台日正視國家級恥辱

2019-04-14

〔記者林曉雲／台北報導〕人本教育基金會昨天首度針對「校園性犯罪」舉辦台日經驗交流研討會。人本董事長史英直指，人本舉辦此研討會，討論台灣和日本兩個國家都覺得羞恥的事，讓人感到鬱悶，在國家設立的學校，孩童身體和心靈受到摧殘與傷害，是「國家等級的恥辱」；日本記者池谷孝司調查校園性犯罪一書，任一場景放在台灣都覺得眼熟，知恥近乎勇，因大家的正視和努力，將可感受到前進的力量。

日記者長期追蹤出書

日前北市頂尖高中發生社團男師性侵數名學生案，該校性平會已判定為狼師，引發社會震驚。根據我國教育部統計，去年（一○七年）全國老師對學生疑似性侵案件八十三件、性騷擾案五八八件，每天發生近兩件師對生疑性侵或性騷案，是十年前（九十八年）性侵案的八倍、性騷擾案的十六倍，令人震驚！

去年因此被解聘、停聘和不續聘的老師有八十人，四十八名老師被記過，廿七名老師被記申誡。

日本記者池谷孝司是通訊社記者，追蹤校園性犯罪案件已十年，出版《被隱匿的校園性犯罪》一書，與日本「防止校園性騷擾全國網絡」創辦人龜井明子受邀來台與會。

解聘狼師 日22年增40倍

日本文部科學省統計，因猥褻遭解聘的狼師，一九九○年僅三人，二○一二年增為一一九人、增加四十倍，因猥褻被停聘則由二十二人增至二二四人。池谷孝司認為，這只是冰山一角。

羨慕台灣有性平法

池谷孝司表示，台灣對於校園性犯罪的法律規範很先進，日本尚無「性別平等教育法」，但台灣有這麼好的法律，很多人卻不關心或不了解，如同日本俗語說的「雕了佛像卻未有精神」，非常可惜。近來日本發生父母虐待小孩致死案，國民熱烈關注，政府亦考慮修法，盼日本未來也能有如台灣性別平等教育法的專法。

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