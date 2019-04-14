退休台大醫師蔡文友 獲兒醫終身貢獻獎

2019-04-14

〔記者簡惠茹／台北報導〕六十六歲的台大醫師蔡文友行醫近四十年，今年獲得兒童醫療貢獻獎中的終身貢獻獎，昨天他從副總統陳建仁手中接下這個宛如兒科醫護界奧斯卡獎榮耀，他謙虛的說，感謝各界的肯定，他只是希望能讓多一些小朋友平安健康的長大。

醫師世家 家族裡第50名醫師

蔡文友從一九八一年進入台大兒科擔任醫師，守護孩子們的健康三十八年，直到去年退休。來自醫師世家的他說，媽媽是台大醫院在國民政府時期第一位女性小兒科住院醫師，他當上醫師的時候，是家族裡面第五十名醫師。因為從小耳濡目染，一開始對於當醫師沒有想太多，倒是當上醫師以後，希望自己可以成為照顧孩子們健康的兒科醫師。

問起蔡文友選擇當兒科醫師的理由，他露出和藹可親的笑容說：「因為小孩子很可愛啊！」他堅持不讓孩子承受不必要的治療，要做到這點，並不容易，因為不但要擔起所有診斷的壓力，還要跟家長耐心溝通，但他初衷始終如一，就是只考慮「什麼才是對孩子最好的」。

不讓孩子承受不必要治療

談起行醫多年印象最深刻的案例，蔡文友說，在台大擔任住院醫師時，第一次遇到剛出生的小嬰兒，因為血糖過低，小小的身體甚至會抽筋，低血糖如果沒有處理好，可能會造成孩子腦部受損甚至智能障礙。

對於才剛開始的生命，蔡文友戰戰兢兢開刀後以藥物控制，小朋友狀況穩定，這個案例連美國專家都稱讚醫療處置方式很不錯，家長也很滿意，之後陸續有相關案例也來找他協助。而當初那個孩子不但順利長大成人，還大學畢業，讓他相當感動。

參與制定生長激素使用條例

除了在第一線醫療現場守護孩子的健康，隨著越來越多家長擔心孩子長不高的問題，民間許多使用生長激素治療方式也浮上檯面，二○○三年蔡文友受邀以專家身分參與制定生長激素使用條例，以更明確的用藥規範來保障孩子們健康成長。

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