台東飆40度高溫 全台供電險拉警報

2019-04-11

〔記者蕭玗欣、陳賢義、林菁樺／綜合報導〕昨天南風吹拂，各地宛如盛夏，氣象局發布橙色高溫燈號，台東金崙自動測站飆至四十度，台東大武站也測得卅八．六度，創下一九二九年設站來四月最高溫。昨最高用電量也衝上三一七○．九萬瓩，備轉容量率僅六．七九％，供電差點亮警戒橘燈。

台東南迴地區宛如烤箱的天候，居民無不喊苦，釋迦農趕緊啟動自動噴水系統。大武金龍湖附近疑因有人亂丟菸蒂，引發雜草火警，在焚風的助燃下，燒掉約兩公頃。氣象局預報員林定宜解釋，金崙靠近山區，因東南風過山沉降，熱空氣不易散去，才會出現明顯高溫。

台電統計，連續兩天的用電量，打破四月歷史紀錄。台電中央調度監鄭有財表示，幸好太陽光電在近中午時刻擔任救火隊員，挹注約一六○萬瓩電量。

迎接熱天到來，台電部分大型機組趕歲修，核二二號機將從今起維修至五月廿五日，屬於最後一波大型歲修機組；另六月起還有饋線升級、新機組試運轉，太陽光電也持續增加。但台中火力電廠一至四號機恐遭台中市府勒令停機，備轉容量率將少掉超過五％、最糟僅剩三％，供電風險大增。

北台高溫今降10度 全台有雨到下週三

連續兩天爆熱，昨天下午已現涼意。今天東北季風報到，各地變天，北台灣高溫恐降到廿五度，比昨天掉十度，中南部日夜溫差較大。受華南雲雨區影響，中部以北、東半部及南部山區下半天起降雨，全台雨勢持續到下週三。

另，花蓮縣吉安鄉九日、十日分別發生規模五．○和四．七有感地震，氣象局表示，去年○二○六花蓮大地震後，餘震不斷，不排除這兩起也是○二○六花蓮大地震的餘震。未來每個月可能仍會有一到兩次餘震，直到應力達到平衡。

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