暖冬少雨！南投青梅減產7成 雲林養蜂採無花蜜

2019-04-11

〔記者佟振國、劉濱銓、黃淑莉／綜合報導〕受暖冬少雨影響，信義、仁愛、國姓等主要青梅產地今年大減產，平均產量不到正常值的三成，梅農大歎是四十年來最慘重的一次。雲林蜂農也說，荔枝、龍眼因暖冬沒開花，養蜂三十多年第一次遇到蜜蜂採無蜜的窘境。

半數梅園沒結果 40年最慘

南投縣青梅栽種面積約一千四百公頃，年產逾四千噸，是全國最大產梅區。國姓鄉九份二山的羅姓梅農表示，去年此時山區梅園熱鬧無比，大家忙著採梅、製梅，現在變得靜悄悄，只有少數梅園有收成，雖然青梅價格飆漲，竿採每公斤約四十元，較去年十六至十八元翻倍成長，但產量實在太少，太小須淘汰，僱工採收與加工一天的工資一千六百元，擔心不敷成本。李姓農民說，自家五分地梅園去年產量約一萬多斤，今年可能不到二千斤，真的得度小月了。

信義鄉農會總幹事黃志輝表示，梅花季因暖冬少雨導致花朵謝得快、結果少，沒結果的梅園佔一半以上，信義的產量不到正常值的三成。

荔枝、龍眼不開花 蜂農叫苦

蜂農的收成也不理想。古坑葉姓蜂農指出，每年三月初在雲林採柳丁花蜜，三月中旬移到高雄內門等地採荔枝花、龍眼花蜜，清明節前再遷回嘉義梅山，接著到南投等地採龍眼花蜜。過去一季可收約四千公斤蜂蜜，今年荔枝、龍眼開花率差，根本採不到蜜。

其他蜂農也採不到蜜，叫苦連天。蜂農表示，蜜源不足，為避免蜜蜂死亡，一定要餵糖，冬天一週要餵三次、夏天一週要餵兩次，成本相對提高。

去年獲「國產龍眼蜂蜜品質評鑑」特等獎的蜂農劉易騰說，三月初到高雄勘查三趟，發現龍眼花開不到二成，目前只能等五月採百花蜜。

蜂農說，今年國產龍眼蜜貨源不足，現有的大部分是去年採的，有人漲價三、四成，不過也有蜂農擔心漲價影響買氣，還在觀望中。

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