產後便秘分4類 中醫對症通便

2019-04-08

文／陳文娟、周芳伃

35歲王小姐經中醫助孕調理之後，成功懷孕而且生下健康的新生兒，但產後飽受便秘之苦，3天才能排便一次，大便非常硬，用力解便時又怕生產傷口疼痛，有時候還會痔瘡出血，因此前來求醫。

中醫認為，生產是一個大耗氣血的過程，所以體質也會跟著改變，產後便秘大致可以分為以下4種證型：

◎血虛腸燥—臨床表現：臉色蒼白或萎黃、頭昏眼花。

◎陰虛內熱—臨床表現：口乾舌燥、臉頰潮熱、時常出汗。

◎氣虛無力—臨床表現：全身疲倦、說話無力、腹部不會脹痛。

◎氣滯腸阻—臨床表現：久坐少動、情緒焦慮、腹部脹痛。

產後便秘的表現有虛實寒熱的不同，體質的判斷仍有賴中醫師的專業，建議選擇合格的中醫診所（醫院）治療，中醫師要從全身症狀跟脈象互相參照，才能鑑別清楚，進而選方用藥。依據歷代醫家的研究，確立氣血雙補、養血通便的治療原則，例如生地、玄參養陰生津潤燥、大腹皮行氣通便。

除了中藥治療以外，穴位按壓也有療效。產後即可進行腹部穴位按壓，手掌緊貼腹部，從右邊開始，依序按壓右腹結（大橫下1.3寸，1寸相當於個人大拇指末端指節寬度）→右大橫（肚臍旁開與乳頭直下連線交點）→右腹哀（大橫直上3寸）→中脘（肚臍與胸骨劍突連線中點）→左腹哀→左大橫→左腹結，手法從輕到重，每個穴位按3-5秒，重複3-5組。

另外提醒產婦，有便意的時候應該立即解便，一般解便時的腹壓不會引起傷口裂開，為了緩解傷口疼痛，排便時使用坐式馬桶，用雙手輕按腹部傷口。此外，儘可能在每日早餐後排便，因為早餐後容易有胃結腸反射，就算沒有便意，都應該按時上廁所，逐漸建立按時排便的習慣。

中藥治療的同時，要養成合宜的飲食、良好的排便習慣、適當的運動習慣，幫助產婦逐漸恢復正常腸道功能。

（作者為彰化基督教醫院中醫部醫師）

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