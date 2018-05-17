保健》中高年級學童2成5便祕 便當超人巡迴衛教逾300場

2018-05-17 17:42

〔記者蔡淑媛／台中報導〕大力推廣兒童健康飲食的康善基金會完成3百場便當超人兒童劇，期間研究發現每4個學童就有一個是便祕兒，原因與營養知識不足、飲食不均衡及蔬果攝取不夠有關，因此將飲食衛教融入兒童劇，寓教於樂，讓小朋友養成正確飲食習慣。

康善基金會董事、台中榮總副院長張繼森為肝膽腸胃科醫師，著有多本腸胃保健、腸癌防治書籍，特別重視從小養成健康飲食習慣，他說，基金會研究發現四、五年級學童便祕的比例達24.6%，可能與家長的營養知識、慢性疾病家族史和家飲食有關。

因此兒童養成正確的飲食習慣，是保腸健胃的關鍵，目前大腸癌是國人十大癌症之首，要防治成年後的腸癌發生，從小就要開始做，兒童天天5蔬果 （ 3份蔬菜2份水果 ）能改善和預防祕，可先透過學校營養午餐的攝取，達到1.5份的蔬菜量，增加纖維的攝取。

康善基金會與兒童劇團合作，打造便當超人兒童劇，巡迴校園宣導，以均衡飲食及病從口入為主做主題，有蔬果彩虹俠、彩虹女巫教學童學習「天天5蔬果」觀觀念，還有便當超人教導均衡飲食、及羅伯探長提醒不要病從口入，已經完成3百場次，問卷調查也顯示學童看完健康飲就兒童劇後，食用蔬果量與飲食技巧皆有顯著改善。

許多老師說，孩子看完戲後會要求營養午餐的蔬菜要多一些，而且樂於將戲劇中學到的知識和家人分享。

目前便當超人除跑完台中29個行政區、185所學校共240個場次，也巡迴全國超過10個縣市，基金會也歡迎學校申請便當超人到校表演宣導，詳情可上「便當超人」臉書粉絲專頁。