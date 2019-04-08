六輕氣爆罰500萬 勒令停工／附近民宅牆壁龜裂、煙塵掉落魚塭 所幸無人傷亡

2019-04-08

液化石油氣管線破裂肇禍

〔記者詹士弘、廖淑玲、鄭旭凱、張慧雯、楊綿傑／綜合報導〕雲林麥寮六輕廠區台化芳香烴三廠昨天下午兩點多發生氣爆，濃濃黑煙直竄天際，附近的海豐村民宅牆壁龜裂、圍牆傾倒、玻璃破裂，所幸無人傷亡。六輕致歉表示是液化石油氣（LPG）管線破裂所致。雲林縣長張麗善裁示依空污法第卅二條行為法重罰五百萬元，事故廠區於調查報告出爐前，勒令停工。

昨天氣爆發生時，數公里外居民都受到劇烈震動驚嚇，連古坑山區的民眾也聽到爆炸聲。台塑及雲林消防局立即進入台化芳香烴三廠搶救，火勢大約兩個小時後控制住。

距離爆炸點不到八百公尺的麥寮海豐村長陳連對說，爆炸發生後黑煙四起，煙塵掉落魚塭，時間一久，蛤蜊、魚蝦都可能死亡。雲林縣府要求，鄰近魚塭、民宅如有損害，六輕要負全責修復。

六輕調查影響範圍給予補償

六輕麥寮管理部副總經理陳文仰表示，爆炸原因是台化芳香烴三廠液化石油氣管線斷裂造成，液化石油氣就是瓦斯，沒有毒害，外洩爆炸後造成的黑煙、聲音及火光確實很大，爆炸後有一些管線、鐵片飛到廠區外，已要求人員前往了解狀況，後續也會調查影響範圍，並給予居民適當補償。爆炸工廠一定全面整頓後才可能重新啟用，預計不至於影響營運。他也表示，麥寮斥資一四六億元全面更換管線，發生氣爆的管線，應是少部分廠區製程內還沒更換到的。

雲縣府要求三天內提出原因

張麗善裁示重罰之外，要求六輕成立事故調查小組，三天內提出發生的原因與真相，一個月內完成六輕管線總體檢，並提出具體管線汰換等相關策進工程，未來六輕更應研議成立國際級的災害應變小組。

環署持續監控 經部公安督導

環保署表示，在事發第一時間連繫台化公司，同時派出中區技術小組前往事發地點勘查，確認火勢受控制，且未波及毒化物苯，後續將持續監控。經濟部表示，將啟動公安督導，邀集相關單位及學者專家，由台塑集團報告事故原因，並提出改進措施。

議員要求落實緊急通報系統

麥寮麥豐村長吳子瑋另指出，他兩個小時後才接獲簡訊通知發生爆炸，六輕的通報系統大有問題。縣議員林深希望藉由這次爆炸事件，落實全鄉緊急通報系統建置；縣議員林建鴻要求未來工廠歲修時，公部門必須有專業人才監督。

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