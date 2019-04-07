提升雪隧救災能量 1.66億買新車

2019-04-07

交部規劃 國道基金出資 添購救災車輛

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕國道五號雪山隧道長達十二．九公里，一旦發生事故緊急救護困難重重，易引起人員傷亡，交通部規劃由國道基金出資一億六千六百餘萬元，購買CAFS系統水箱消防車等救災車輛、設備，提升雪隧救災能量。

雪隧通車逾10年 昔救災車也老化

雪隧於九十五年六月通車後，交通部補助新北、宜蘭兩縣市消防局，採購隧道救援所需車輛與裝備器材，不過目前新北市消防局雪山分隊、宜蘭縣消防局特種分隊，轄下二十七輛消防車已有二十五輛車齡逾十年，多輛車的性能老舊已達報廢期。

交通部規劃補助兩縣市購買效率遠高於傳統水箱消防車的CAFS系統水箱消防車及設備，此車每輛要價一千萬元，相較於傳統水箱消防車，CAFS可產生具附著力的泡沫，立即滲透打濕可燃物同時反射輻射熱，達到迅速滅火的效能。

新車功能強 控制火勢只需11秒

交通部表示，相較水系統消防車，CAFS系統水箱消防車，控制火勢所需的時間為十一秒，所耗水量為十六加侖，將溫度從華氏六百度降至兩百度，所需時間為一分二十八秒；水系統消防車則分別需要五十秒、七十五加侖與六分三秒，新款車輛滅火速度、效率都更高，快速滅火也可讓消防員不必長時間待在濃煙密布的危險中。

除CAFS系統水箱消防車外，這次也補助採購水庫消防車、化學消防車、救助器材車、排煙車、空壓車、消防滅火機車、加護型救護車、救災指揮車，及無線電車裝台、熱影像儀、空氣灌充機等，期可提升整體救災能量。補助計畫已報送行政院審核，核定後將由新北市與宜蘭縣消防局分年提送經費需求。

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