戲迷變偶衣師 找他訂製得等6年

2019-04-06

陳有豐從小就迷上布袋戲 縫工細緻、成品精美

〔記者黃淑莉／雲林報導〕卅一歲偶衣師陳有豐（阿維）小學三年級迷上布袋戲，為了幫收藏的戲偶做衣服走上偶衣製作，因為成品精美，高中就開始有訂單找上門，他的偶衣特色縫工細緻，配飾、布料講究，「像人穿的」，現在找他訂客製化偶衣要等六年才能拿到成品。

阿維師陳有豐年紀雖輕，在偶衣界名氣已很響亮。他笑說：「因為我出道早！」陳有豐小學三年級迷上霹靂布袋戲，成為超級布袋戲迷，開始收集戲偶，到後來乾脆買偶頭回來自創角色、編劇，幫戲偶做造型學做偶衣。

陳有豐指出，小六跟媽媽、奶奶學用裁縫機，同學知道他自製偶衣覺得很奇怪，家人一開始不反對但也不鼓勵，直到高中開始接訂單，家人覺得他做得很快樂，才漸漸接受，最高曾有人開價六至八萬元訂製偶衣。

曾到歐洲及東南亞參展

八年前他加入三昧堂創意木偶團隊，為三昧堂戲偶創作偶衣，之後創作「北京太平宮主」在中國等地展覽，打開知名度，二○一六年代表台灣到德、英、法、荷蘭及東南亞等國參展。

陳有豐精細手工受到霹靂布袋戲的注意，受邀為霹靂的主角製作偶衣，代表作有解鋒謫、亂世狂刀、蝴蝶君、素還真、入歧邪神、閻王等，在三昧堂的代表作有孔雀明王、天照大神、北京太平宮主、終天之恨等。

三昧堂行銷總監嚴仁鴻指出，阿維的偶衣最大特色是精緻，不僅布料高級，縫工繁複精巧，就連配飾也很講究，甚至使用施華洛世奇的水晶等，每套客製化偶衣有內衣、外袍約三、四件，十分費時費工。

陳有豐說，製作偶衣會先根據戲偶的角色性格、特徵，構思設計適合的風格，再挑選布料，接著車工、縫製，完成後再做配飾縫製等相關後製，一套大約要二、三週才能完成，因目前以電視及三昧堂的偶衣為主，多餘時間才能做客製化偶衣，客製化偶衣的訂單已經排到六年後。

想親眼看看阿維師的偶衣作品，即日起可至雲林布袋戲館「偶衣大師聯展」參觀。

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