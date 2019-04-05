花東連2日地震 餘震最大規模5.2

2019-04-05

〔記者蕭玗欣／台北報導〕東台灣前日上午九點五十二分發生規模五．六強震後，昨早九點五十六分又發生規模五．二地震，最大震度在台東、高雄有四級，全台感受明顯搖晃。

中央氣象局表示，昨天規模五．二地震是前天的餘震，且震央幾乎同一位置，未來兩天再發生規模五以上餘震，機率已降低，但仍不能排除可能性，未來兩週內也有規模四餘震的機會。

氣象局地震報告顯示，昨天台東在九點五十分到十點二十七分，短短三十多分鐘內有多起餘震，包括九點五十分、五十四分兩起規模三．八地震，深度皆五公里，九點五十六分規模五．二地震，地震深度十公里。

地震測報中心主任陳國昌表示，這個區域的地質特性，就是短時間內會有規模相近的地震發生，既然已發生，接下來兩天發生規模五以上地震機率就會大幅降低，兩週內發生規模四的地震機率也降低。

另，昨晚八點五十六分花蓮外海也有一起規模四．五地震。氣象局表示，東部外海是板塊隱沒帶，地震活動頻繁，與台東發生的兩起地震並無關連，餘震機率也小。

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