北台今又濕又冷 清明連假雨紛紛

2019-04-01

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中央氣象局預估，今天持續受東北季風和華南雲雨區影響，各地都有降雨機會，尤其北部、東北部和東部地區會出現全面性降雨，而週四起清明四天連假，恐都將是清明時節「雨紛紛」的天氣型態。氣溫方面，今天清晨是這波冷空氣最強勁的時候，北台灣下探十四、十五度，其他地區約十七到十九度，提醒民眾留意保暖。

氣象局表示，今天北台灣整天涼颼颼，高溫約十七到廿度，台中到台南地區也只有廿到廿四度，僅高屏地區高溫可到廿六、廿七度。

週二東北季風減弱，各地氣溫可望回升，但迎風面如北部、東半部地區還是會下雨，所以回溫速度比較慢，一天回升一度左右，週二到週末期間，北台灣高溫約廿一到廿五度，中南部則上看廿六到卅度。

週四是清明連假首日，氣象局說，週四、週五受到華南雲雨區影響，北部、東半部和中南部都有短暫陣雨，週六西半部雨勢可望逐漸緩和，但下週日又會有鋒面攪局，全台恐會度過一個陰雨綿綿的收假日。

氣象局提醒，週三以後到下週日，金馬、澎湖和西半部地區都有濃霧發生機會，清明連假有交通往返需求的民眾，要多留意最新航班資訊。

氣象局表示，受東北季風和華南雲雨區影響，各地都有降雨機會，北台灣整天涼颼颼，提醒民眾留意保暖。（記者簡榮豐攝）

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