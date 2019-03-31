福7最快4月15日運美 拚6月升空

2019-03-31

接棒福3氣象衛星任務 更快、更準、資料量更大

〔記者簡惠茹／台北報導〕更快、更準、資料量更大，太空中最精確溫度計「福衛七號」衛星，預計四月十五日左右運往美國準備發射任務。福七將延續福衛三號的任務，以台灣獨步全球的掩星技術收集氣象資料，資料量是福三的四倍，颱風路徑預測更可以改進十％。

預測更精準 颱風路徑可改進10％

二○○六年台灣與美國大學大氣研究聯盟合作，發射氣象衛星福爾摩沙衛星三號，目前福三已經超過服役年限面臨除役，台灣國家實驗研究院國家太空中心與美國國家海洋暨大氣總署從二○一一年開始執行福爾摩沙衛星七號計畫，將延續福三任務。

福衛七號將搭載美國太空探索科技公司（SpaceX）研發製造的獵鷹重型火箭升空，獵鷹重型火箭計畫四月七日執行第一趟商轉任務，發射沙烏地阿拉伯的大型通信衛星Arabsat 6A，台灣的福衛七號排下一趟任務。

據了解，一旦四月七日沙烏地阿拉伯衛星順利升空，火箭推進器回收成功，福七就可在四月十五日至二十日那一週按照既定計畫，運送前往美國進行發射任務，最快六月下旬可以升空。

太空中心指出，福衛七號目標是建置操作型氣象觀測星系，上面有三個科學酬載，包含全球衛星導航系統無線電訊號接收器、離子速度儀、無線電射頻信標儀，可以同時接收美國GPS和俄國Glonass全球定位資料，加上集中收集中高緯度區資料，所以資料量可以是福三的三到四倍，資料密度也比福三更高，福三每天約收集兩千五百筆資料，福七每天可收集四千筆。

福七資料收集頻率也更快、氣象預測更精準，太空中心指出，福衛三號收集大氣氣象需要三個小時，福衛七號僅需四十五分鐘，收集太空氣象則是三十分鐘，預測颱風的準確度提升十％。

福七使用的掩星技術更是獨步全球的太空技術，福衛七號的衛星先接收GPS訊號，利用大氣層造成的電磁波折射，從折射情況就可知道濕度、壓力和溫度，還能測量太空天氣、包含電子密度，他國雖也有發展掩星技術，但是擁有星系還能鋪設衛星軌道的，目前只有台灣。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/