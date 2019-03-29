老車符出廠時排放標準 不強制淘汰

2019-03-29

蘇揆定調 擴大補助鼓勵更新 達到空污減量

〔記者李欣芳／台北報導〕政府為防制空污，曾推動十年以上的老車加嚴污染排放標準，引發消滅老車的民怨。 行政院長蘇貞昌昨表示，過去為改善大型車排放污染而訂定淘汰年限，現在只要車輛符合出廠時排放標準，就可正常使用，不再強制淘汰，對無法符合排放標準的車輛，約有兩萬輛，也會提高汰舊換新補助額度。

無法符標準的老車 提高汰舊補助額度

蘇揆說，政府用更體恤人民的作法，擴大補助範圍或加碼補助，提供信貸、利息補貼，再加上降低貨物稅，減輕人民負擔，鼓勵更新，達到空污減量的終極目標。

環保署昨在行政院院會報告，說明政府對車輛的管制，是以改善污染排放為目標，車輛符合出廠時的排放標準，就可正常使用，並無強制淘汰車輛的規定。政府也已經針對大型柴油車研擬多項精進方案，包含補助車輛汰舊換車、車輛調修或加裝污染防制設備、減徵新車貨物稅及零組件免關稅、展延五期車生產、製造及進口期限兩年等方案，希望與車主合作改善大型柴油車污染。

8萬輛大型柴油車 半數可符排放標準

環保署表示，原估計八萬輛大型柴油車中，約有半數因柴油品質提升及維護保養良好，已可符合四期排放標準，另有約二萬輛透過調修燃油控制系統或加裝污染防制設備，也可符合標準。

蘇揆說，近年來在中央、地方政府及國人共同努力下，紅害天數已逐年下降，但好還要更好，也請各部會謹記，各項政策擬定時，須有更周延的規劃與配套措施。

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