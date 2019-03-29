民視臨董會流會 郭倍宏恐「被辭職」

2019-03-29

〔記者蕭宇涵／台北報導〕民視董事長郭倍宏十四日被拉下民投董事長一職，恐怕因此無法在四月二日召開的民視股東臨時會上連任董事長。據民視內部消息指出，郭原定要在昨日召開的民視臨時董事會，先行提出辭呈，但旗下子公司包括鳳梨傳媒、民視文化、台員多媒體、鳳凰藝能共廿一位董事，出席的卻只有董事李南山、陳廷鼎，加上郭倍宏，有投票權的董事僅三位，其餘董事包括民視總經理王明玉皆未出席，導致臨時董事會流會。

據內部知情人士表示，不少董事以人在國外或有事為由缺席，導致董事出席率未過半流會收場，讓郭倍宏主動提出辭呈一事，因會議流會而破局，四月二日民視股東臨時會選出新任董事長時，局面恐變成郭「被辭職」。

4月2日股東臨時會選新董座

知情者透露，臨時董事會上由於人數不足，郭倍宏找來內部一級主管「充場面」，更任命兩位「董事長特助的助理」擔任董事，並撤換四間子公司董事長，全由董事李南山接任。郭倍宏目前雖仍是民視董事長，也握有民視印章，但昨天會議因人數未過半流會，他任命子公司新任董事長一事，在形式上恐無效力。

對於昨臨時董事會流會以及任命李南山接任四間子公司董事長一事，郭倍宏未接電話，傳訊也未回覆。

對於近日的角力戰，親近郭倍宏的友人為他抱不平，指外傳郭企圖挪用公司資金五億元，以及在民投董事會上的「三分鐘突襲」下台事件，都是民視總經理王明玉欲爭奪民視董事長職位的手段。

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